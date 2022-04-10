Sincice ilerliyor! Bu hastalığı, erken dönemde yakalamak zor!

Parkinson, titreme, kaslarda sertlik, hareketlerde ve yürümede yavaşlama gibi belirtilerle kendini gösteren bir beyin ve sinir hastalığı olarak biliniyor. İlerleyici bir hastalık olan Parkinsonu, hiçbir tedavi yöntemi ilerlemesini durduramıyor. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak kabul ediliyor ve bu hastalığın önemine dikkat çekiliyor. Konuya ilişkin önemli bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Ali Savaş “Her hastanın ameliyatla olan düzelmesi ve tedaviye yanıtı farklılık gösteriyor. Hastaların çoğunda belirgin bir düzelme gözlenmekle birlikte az yarar gören veya hiç görmeyen Parkinson Hastaları da var. Genel olarak bakıldığında, 10 hastanın 8 ila 9’unda belirgin ve uzun süreli düzelme sağlanabiliyor” dedi.

HASTADAN HASTAYA BELİRTİLER DEĞİŞEBİLİYOR

Hastalığın ilerleme hızı ile belirtilerin türünün ve şiddetinin hastadan hastaya değişiklik gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Savaş “Cerrahi tedavi yöntemleri ve beyin pili, Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarında, deneyimli merkezlerde yapıldığında oldukça etkili ve düşük riskli uygulamalar” diyerek tedavi yöntemlerinin işinin uzmanı yerlerde yapılmasının altını çizdi.

ERKEN TEŞHİS ZOR, SİNSİCE İLERLİYOR

Hastalığı, erken dönemde yakalamanın zor olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş Parkinson’un sinsice başlayıp ilerlediğinin altını çizdi. Parkinson hastalığında yapılan ameliyatların, diğer beyin cerrahisi ameliyatları ile kıyaslandığında daha düşük riskli ameliyatlar olduğunu belirten Prof. Dr. Savaş “Özel bir cerrahi deneyim ve teknik altyapı gerektirmesi nedeniyle uygulama yapılan merkezlerin az. Bu ameliyatın ve malzemenin masrafları SGK gibi kamusal sağlık ödeme kurumlarınca hastaneye göre değişmek üzere tamamen veya kısmen ödenebilmektedir. Bu da tedavi masraflarını belirgin ölçüde azaltabiliyor” dedi.