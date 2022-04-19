Seyrek saça ekim yapılır mı?

Bir kişinin kendine güvenini arttırmanın birçok yolu vardır ve bunlardan birisi kaybettikleri ya da kaybediyor oldukları saçları onarmaktır. Saçın tamamen dökülmesi ya da saç seyrelmesi ile uğraşmak sinir bozucu olabilir ve insanları görünüşleri konusunda rahatsız edici ya da kötü hissettirebilir. Hem erkekler hem de kadınlar saç seyrelmesi sorunu yaşayabilir ve buna neden olabilecek da birçok koşul vardır. Neyse ki, kendilerine güvenlerini ve saçlarını geri kazanabilecekleri ve kendilerini daha iyi hissedecekleri de birçok da yol var.

Seyrek saç ekimi nedir?

Saçın tamamen dökülmediği ama seyreldiği durumlarda uygulanan bir saç ekim tekniğidir. Saç ekimi saç dökülmesi ya da seyrekliği yaşayan hastalar için en kalıcı tedavi seçeneği olmakla beraber kadınların saçlarının yoğunluğunu artırmak. Seyrek saç ekimi dökülme tipini göre farklılık gösterir. Erkek tipi saç dökülmelerinde kafanın donör bölgesindeki saçlar dökülmediği için seyrek saç ekimi için uygun bir koşul oluşturur.

Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi aynı şekilde seyrek saç ekimi için elverişli bir ortam yaratır. Ancak kadın tipi saç yani tüm kafa derisine yayılan saç dökülmesi durumunda kafa derisinde yeterli saç grefti olmayacağı için donör alan olarak vücudun başka bir bölgesi kullanılabilir.

Kadınlarda seyrek saç ekimi

Kadınların saç seyrekliği tedavisine uygun aday olmaları donör bölgede ekim işlemi için yeterli miktarda saç folikülünün bulunmasına bağlıdır. Çoğu kadında saç seyrelmesi, sadece kafa derisinin üst kısmında görülmez, erkeklerde dökülmeye karşı dayanıklı bölge olan kafanın arka ve yan kısımlardaki alanlarda seyreklik oluşur. Bu durumda seyrekliği gidermek için gerekli olan saç kökü kafa derisinden tedarik edilemediği için vücudun başka bölgelerinden alınabilir.

Erkeklerde seyrek saç ekimi

Erkeklerde kafanın arka ve yan kısımları dökülmeye karşı korunaklı olduğu için donör alan olarak kullanılır. Donör alanlardaki saç kökleri, DHT yani erkeklik hormonundan etkilenmediği için saç ekimi imkanı çok daha yüksek olur.

Hangi teknikler ile yapılır?

Seyrek saç ekiminde greftlerin birer birer alınıp ekilmesi çok daha uygun bir seçenek olacaktır. Bunun için FUE ve alt grubu tekniklerinden birisi çok daha fazla tercih edilir. Özellikle Direkt Saç Ekimi tekniği olan DHI en fazla kullanılan saç ekimi tekniği olarak bilinir.

Saç dökülmesi ve saç seyrekliği kadınları daha fazla olmakla beraber herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Kişinin özgüveninin azalmasına, sosyal hayattan uzaklaşmasına ve mutsuz olmasına yol açabiliyor. Bu durumdaki kişilerin seyrek saç ekiminden faydalanması özgüvenlerinin ve yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olabiliyor.