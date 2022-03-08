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    SağlıkSaç ekimi sonrasında iyileşme süreci nasıl olmalı?
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    Saç ekimi sonrasında iyileşme süreci nasıl olmalı?

    Saç Ekim Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan, saç ekimi sonrası hakkında ve ekim sonrasında saçların sağlıklı ve hızlı uzamasını teşvik eden destekleyici tedavi yöntemler hakkında merak edilenleri sizler için anlattı.

    08.03.2022 - 16:45 |
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    Saç ekimi sonrasında iyileşme süresi biraz uzun, çok hızlı bir şekilde sonuçları alabildiğimiz bir durum değil. Cerrahi kısmını tamamladıktan sonra geriye kalan kısımda hastanın bakımı ve dikkat etmesi gereken durumlara göre değişiyor. Hastaların dikkat etmesi gereken kısımları hastalarımıza söylemekteyiz ancak tabii ki sonrasında yapılabilecek bazı destekleyici tedaviler uygulanabiliyor. Özellikle PRP ve mezoterapi dediğimiz; belli aralıklarla saçlı bölgeye yapılmış olan destek tedavileriyle saçların biraz daha hızlı uzamasını sağlayabiliyor.

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