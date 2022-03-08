Saç ekimi sonrasında iyileşme süreci nasıl olmalı?

Saç ekimi sonrasında iyileşme süresi biraz uzun, çok hızlı bir şekilde sonuçları alabildiğimiz bir durum değil. Cerrahi kısmını tamamladıktan sonra geriye kalan kısımda hastanın bakımı ve dikkat etmesi gereken durumlara göre değişiyor. Hastaların dikkat etmesi gereken kısımları hastalarımıza söylemekteyiz ancak tabii ki sonrasında yapılabilecek bazı destekleyici tedaviler uygulanabiliyor. Özellikle PRP ve mezoterapi dediğimiz; belli aralıklarla saçlı bölgeye yapılmış olan destek tedavileriyle saçların biraz daha hızlı uzamasını sağlayabiliyor.