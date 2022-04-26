Rinoplasti sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Geliştirilen tekniğe bağlı olarak burun ameliyatı için birçok farklı teknik mevcuttur. Kapalı burun ameliyatı olarak adlandırılan kapalı rinoplastide burun içinden ince bir kesi yapılır. Bu işlemler iz bırakmaz, burun daha doğal görünür, işlem süresi ve hastanın iyileşme süresi daha kısadır. Bu nedenlerle hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Burundaki yumuşak doku ve cilt hiçbir şekilde zarar görmez. Kesi içeriden yapıldığı için dışarıdan herhangi bir iz veya dikiş olmaz. Kapalı ameliyatta kesilen sinir miktarı açık ameliyata göre çok daha azdır. Ameliyattan sonra daha az sinir alınır ve daha az uyuşukluk olur. Ameliyattan sonra daha az şişlik beklenir. İyileşme süreci kısa ve ağrısız bir şekilde yapılır. Burun ucu diğer yöntemlere göre daha iyi desteklenir.

İyileşme süreci ile ilgili merak edilenler

Ameliyat sonrası ikinci gün gerekli kontroller yapıldıktan sonra evde istirahat devam edilebilir. Bazen hastanede bir gece kalmanız gerekebilir. Burun ameliyatından sonra 4-6 saat yemek yememek ve içmemek gerekir. Ağız kuruluğunu gidermek için dudaklarınızı nemlendirebilirsiniz. Hafif, su bazlı yiyeceklerle başlamanız önerilir. Rinoplasti sonrası ağrı olmaz. Hafif ağrı, bulantı ve kusma gibi belirtiler ilaçla kontrol altına alınabilir. Başınızı dik tutmanız sıkıntınızı azaltacaktır. Rinoplasti sonrası ilk iki gün burundan az miktarda kan sızabilir ve ameliyattan sonraki ilk iki gün istirahat etmelisiniz. Üçüncü gün, günlük aktivitelerinize gerektiği gibi devam edebilirsiniz. En önemli kural, işlem sonunda burnu darbelerden korumak ve ilk iki ay burnu sıkma, çekme, sümkürme gibi ciddi travmaları önlemektir.

Ağız refleksler ve kontrol edilemeyen hapşırma için açık olmalıdır. Burun içi tedaviler hafif nefes ve deniz suyu ile yapılabilir. Buruna müdahaleden 5-7 gün sonra çok belirgin bir ödem olmaz ve şişlik büyük oranda azalır. Burundaki ödemin tamamen kaybolması ve nihayetinde burnun şeklini alması 6 ila 12 ay sürerken, daha kalın burun derisine sahip kişilerde bu süre daha uzundur ve 1 ila 2 yıl sürebilir. Burun şişmesinin azalması sürecinde ilk iyileşen gözler oluyor. Ardından; burnun ortası, daha sonra burnun kaşlara yakın kısmı ve son olarak da uç ödemi.

Rinoplasti sonrası revizyonlar

Minör revizyonlar minör sorunları gidermek için yapılır. Minör sorunlar ameliyat sonrasında ortaya çıkan milimetrik ufak tefek kusurlardır. Ameliyatsız normal burunların büyük çoğunluğunda da benzer kusurlar görülebilir. Burun sırtında küçük gamzeler veya çıkıntılar, milimetrik farklar, orta hattan 1-2 derece uç sapması ve ucun beklenenden 1-2 derece daha düşük veya yukarı kalkmış olması yaygın vücudun iyileşme sürecinde ortaya çıkardığı kusurlardır.

Bu sorunlar, diş dolgusunun boyutu kadar lokal anestezi altında 15-20 dakikalık bir ek işlemle klinik koşullarda giderilebilir. Buruna eklenen yağ dokusu ve kıkırdak, destekleyici dikiş teknikleri, alar daraltma, minör kazıma ve kıkırdak zayıflaması minör revizyonun en sık görülen şekilleridir.

Revizyon rinoplasti

Major revizyonlar adı üzerinde “majör” yani daha belirgin yapısal sorunları gidermek için yapılır. Büyük bir revizyonda burnu yeniden açmak ve burnu oluşturan kıkırdak/deri/kemik/mukus tabakalarını birbirinden ayırmak gerekir. Bu ayırma işlemi 15-20 dakikalık bir çaba gerektirirken daha önce ameliyat edilmemiş bir burun için 1-2 saat sürebilir. Önceki ameliyatların sayısı arttıkça doku daha yapışkan hale gelir. Bazı cerrahlar bu dissosiyatif aşamada kamuflaj prensibine dayalı kapalı bir felsefe ile revize etmeyi tercih edebilirler. Büyük onarımlar hemen her zaman burun yapısındaki sorunlardan kaynaklanır.