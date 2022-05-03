Koronavirüs salgının görülmeye başladığı andan itibaren hastanelerde randevusu olmayan hastalara bakılmıyordu. Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte alınan tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte randevu zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi. 2 yıldan fazla aranın ardından kaldırılan uygulama sonrasında hastanelerde yeni dönem başladı. Peki, Randevusuz hasta kabulu başladı mı? Hastanelerde randevu kalktı mı? Randevusuz muayene olur mu? İşte detaylar…

RANDEVUSUZ HASTA KABULU BAŞLADI MI? HASTANELERDE RANDEVU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile koronavirüs sürecinde hayata geçirilen sadece randevulu hastalara bakılması uygulaması son buldu.

Böylelikle artık hem randevulu hem de randevusuz hastalar devlet hastanelerinde muayene olabilecek.

Ancak randevu sistemi halâ devam ediyor. Hastanede sıra beklemek istemeyen vatandaşlar MHRS üzerinden randevu alarak muayenelerine devam edebilecekler.

RANDEVUSUZ HASTA BAKILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce “MHRS'de Poliklinik Muayene Randevuları” konulu resmi yazı tüm illere gönderildi. Sağlık Bakanlığı’ndan gönderilen yazı ile COVID nedeniyle uygulanmakta olan yalnızca MHRS sisteminden randevu alan hastalara muayene hizmetinin normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle hem randevusuz hem de randevulu hastalara bakılması şeklinde değiştirilmesi talep edildi.

RANDEVUSUZ HASTANEYE GİDİLİR Mİ?

Genelgede, daha önce gönderilen "Poliklinik muayenelerinin sadece MHRS üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilmesi, randevusuz hasta kabul edilmeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması” şeklindeki talimatın COVID-19 salgınında normalleşme sürecine geçilmiş olması nedeniyle artık "Bakanlığın hedefleri ve hastanelerin planlaması çerçevesinde randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri” şeklinde uygulanması gerektiği belirtildi.