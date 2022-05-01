Ramazan Bayramı’nda öğünlere dikkat! Bu küçük değişiklikleri mutlaka yapın!

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin sonuna geldik. Bu süreçte uzun süre açlığa alışan vücudun normal düzene sağlıklı bir şekilde geçmesi önemli. Oruçtan bayrama geçişte özellikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Açlıktan, düzenli bir öğün sistemine geçişte dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş, bayram beslenmesi ile ilgili uyarılarda bulundu.

GÜNE HAFİF BİR KAHVALTI İLE BAŞLANMALI

Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı atlamayın. Bayram sabahına hafif bir kahvaltı yaparak başlayın. Peynir, zeytin, yumurta, tam buğday ekmeği ve yeşilliklerle kendinize güzel bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Kavurma, sucuk, salam vb. işlenmiş et ürünlerinden ve börek, poğaça gibi hamur işlerinden mide sağlığınız için uzak durun.

SÜTLÜ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ

Ramazanda azalan öğün sayısının bayramla birlikte artması; mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması gibi bazı sindirim sistemi şikayetlerine yol açabilmektedir. Ayrıca bayramda gelenekselleşen hamur işleri (baklava, börek vb.), çikolata, şeker gibi karbonhidrat içeriği ve glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketimi hem sindirim sistemi rahatsızlıklarına hem de kan şekeri seviyesinde dalgalanmalara sebebiyet verebilmektedir. Kan şekeri dengesizliği hızlı acıkma, halsizlik, yorgunluk ve gerginlik gibi sorunlara neden olabilmektedir. Tatlı tüketilecekse şerbetli, hamurlu tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli ve tatlı tüketimi doyumluk değil, tadımlık olmalıdır. Tüketilen tatlılardan sonra kan şekerini dengeleyebilmek için bir çay bardağı süt veya 2 kaşık yoğurt tüketebilirsiniz.

2 LT SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Ramazan ayında su ve sıvı tüketiminin azalmasından dolayı oluşan ödem ve kabızlık problemlerini azaltmak için günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Kekik, rezene, yeşil çay gibi hazımsızlığa iyi gelen bitki çaylarından günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Kahve tüketimini ise günde 2 fincan ile sınırlandırın.

AKDENİZ TİPİ BESLENME UYGULAYIN

Uzun süre açlığa alışmış mideyi yormadan normal düzene geçebilirsiniz. Özellikle bir öğünde kaliteli protein kaynağı olan köfte, tavuk, dana antrkiot, peynirli salata tüketmek hem tokluk hissini arttırır hem de kilo vermek isteyen kişiler için güzel bir yağ kaybı sağlar. Bağırsakların çalışması ve lif tüketiminin artması için de günün diğer öğününde sebze yemeklerine yer vermelisiniz. Ara öğünlerde 1 avuç içi meyve tüketmek hem tatlı krizlerinizi azaltır, hem de yeterli vitamin almanızı sağlar.

AĞIR EGZERSİZ YERİNE HAFİF TEMPODA YÜRÜYÜN

Havalar ısındı, hareketsiz kaldığımız bir dönemin sonuna geldik. Bazal metabolik hızı arttırmak, bayram kaçamaklarını dengelemek ve kan şekerini düzenlemek için yürüyüş yapmak önemli. Özellikle herhangi bir öğünü tükettikten 30-45 dk sonra hafif tempoda yürümek yağ kaybını hızlandırır. Kilo vermek gayesindeyseniz ağır egzersizler planlamak yerine haftada 3-4 gün hafif tempolu yürüyüşler planlayabilirsiniz.

HER ZİYARETTE KÜÇÜK PORSİYONLAR TÜKETİN

Bayram ziyaretleri bol yemeli ve kaçamaklı geçiyor. Çevrenin ısrarcı tutumuna karşın her ziyarette her besinden yemek yerine az porsiyonlarda kaçamaklar yapmaya çalışın. Bir seferde çok fazla yeseniz bile telafi etmek için günün kalanından kendinizi aç bırakmayın. Böyle bir durumda vücudun yağ depolama eğilimi daha da artıyor. Yanınıza kuruyemiş, kuru meyve gibi ara öğünler alarak 3 saatten fazla aç kalmamaya çalışın.