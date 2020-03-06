Histerosalpingografi (HSG) olarak bilinen ve diğer bir deyişle Türkçe jinekolojide rahim kanalları ve iç kısmının işlevsel ve yapısal özelliklerini inceleme noktasında ele alınan bir yöntemdir. Meydana gelebilecek olası belli başlı bazı problemler karşısında, kesin tanı üzerinden teşhisiyle tedavi imkanı sağlar.

- İnfertilite (kısırlık) testi adına,

- Rahim ağzı ve rahmi uygulanan müdahaleler sonrası, (Kürtaj)

- Adet kanamalarının kesilmesi ya da azalması durumu karşısında,

- Rahim ağzı kanalında meydana gelen tıkanıklıklar için,

- Rahim ağzında meydana gelen muhtemel yapışıklığa karşı,

- Tekrarlayan düşükler için Rahim bölgesinde doğumsal bir gelişim kusuru yaşanıp yaşanmadığı,

Bu gibi unsurların belirlenmesi konusunda yaygın olarak kullanılan bir yöntem olarak rahim filmi (HSG) ön plana çıkmaktadır.

Rahim filmi nasıl çekilir?

Rahim filmi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, radyoloji uzmanı ya da teknisyen tarafından ele alınarak gerçekleştirilen bir yöntemdir. Jinekolojik muayene gerçekleştirilirken rahim ağzı bölgesinden vajina bölgesine bir alet yerleştirilir. Ardından rahim bölgesine kanül ismi verilen bir alet eklenir. Bu sistemi kullanmak suretiyle basınç uygulanarak bölgeye konsantre madde (ilaçlı madde) enjekte işlemi yapılır. Böylece kullanılan sıvı, röntgen filmindeki noktalarda ışın geçirmediği için beyaz bir görünüm elde edilir.

Belli aralıklarla röntgen çekimi yapılarak kayıt gerçekleştirilir ve sıvının geçtiği bölge düzenli olarak kontrol edilir. Bu sayede rahim kanallarını açık olup olmadığı, rahmin iç kanalları detaylı olarak incelenebilir. Her ne kadar röntgen ışını yardımı ile gerçekleşse dahi, bu işlem yüksek ışın dozuna sahip değildir.

Rahim filmi ne zaman çekilir?

Rahim filmi çekimi gerçekleşmeden önce detaylı bir jinekolojik muayene gerçekleşir. Eğer bu işlem sırasında enfeksiyon bulgularını rastlanırsa, bu bulgular ortadan kaldırana kadar rahim filmi çekimi yapılmaz. Ayrıca adet kanaması bitmesinin takibi ile beraber birkaç gün içerisinde rahim filmi çekimi gerçekleşir.

Böylece adet kanamasının rahim tüpleri ve boşluğa dolup istenen görüntünün alınamaması durumunu engellemektedir. Diğer taraftan olası bir gebelik için herhangi bir zararı bulunmayan yöntem olarak değerlendirilir. Aksine rahim bölgesinde meydana gelecek olası tüm sorunların net olarak anlaşılmasına imkan tanımaktadır.

Rahim filmi çekimi ağrılı bir işlem midir?

Genelde kadınlar arasında rahim filmi çekiminin ağrılı yaşandığına dair bir kanı oluşmuştur. Fakat dikkatli ve kibar şekilde ele alınan rahim filmi çekimi, herhangi bir sorun yaşamadan güvenli şekilde tamamlanabilmektedir. Sadece hafif batma ve gerilme hissi yaratan, çok az bir ağrı oluşturan işlem olarak ön plana çıkar. O yüzden rahim filmi çekimi genel anesteziye gerek duymadan yapılabilmektedir.

Ancak normal jinekoloji muayenesini kaldırmakta dahi güçlük çeken hassas kadınlar için, anestezi üzerinden işlem ele alınır ve uygulama gerçekleşir. Uygulamadan yaklaşık yarım saat ya da 1 saat kadar önceden alınan ağrı kesici ile beraber bu işlem basit ve sorunsuz biçimde tamamlanır.

Rahim filmi çekiminin yan etkileri var mı?

Nadir olsa da rahim filmi çekimi esnasında alerjik reaksiyon yaşanabilmektedir. Bu sebepten dolayı alerjik reaksiyona sebep olmayacak ilaçlar kullanmak suretiyle bu yöntem uygulanır. Ayrıca yaygın olarak görülen komplikasyonlardan biri de enfeksiyondur. Ancak enfeksiyonu önlemek için herhangi bir antibiyotik kullanmaya gerek olmaz.