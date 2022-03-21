Profil estetiği nedir?

Profil, yüzümüzün yandan görünüşüne denir. Profilimizi belirleyen hatlar; alın, burun, dudaklar, çene ve gıdıdır. Profiloplasty, bu hattı oluşturan kısımların düzeltilmesi işlemidir.

Profilimizi belirleyen en önemli bölge burundur. Genellikle yandan fotoğraf çekildiğinde en çok burunun görünümüne dikkat edilir ve biz estetik cerrahlara en burun düzelttirme talebiyle başvurulur. Çoğu zaman burun estetiği işe yarasa da mükemmel profil görüntüsü için tek başına yeterli değildir. Bunun nedeni tek başına düzgün burun görünümü profili oluşturan diğer bölgelerle olan uyumsuzluğuyla ortaya çıkar. Burunun, profili oluşturan diğer bölgelerle olan ilişkisini etkileyen bazı temel oran ve açılar bulunur; alın-burun açısı, burun-dudak açısı, burun-çene açısı, çene- boyun açısı, kulak-burun büyüklüğü oranı, alın-burun-çene oranları gibi.

Bu oran ve açıların da birbiriyle dengeli olması gerekmektedir. Birkaç örnekle bu ilişkilerdeki uyumsuzluğu ve önemini açıklamaya çalışalım. Örneğin, yandan bakıldığında burnunuz büyük göründüğü için burnunuza estetik ameliyat uygulanıyor. Ameliyatın ardından yeni burnunuz kendi içerisinde oldukça estetik duruyor ama profilden hala belirgin ve rahatsız edici duruyor. Bunun nedeni çene yapınız olabilir. Çene bölgenizin hafifçe dolgunlaştırılarak çıkık görünmesi sağlanarak profiliniz düzeltilebilir. Sadece çene bölgesi değil, alın bölgesi de profil estetiğinde önemli bir yer kaplar. Tıpkı çenenizdeki gibi yetersiz çıkıklığa alın bölgesinde de rast gelinebilir. Bu durumda da alın bölgesi estetik ameliyatla çıkık hale getirilerek profil düzeltilebilir.

Profiloplasti ile neler yapılabiliyor?

Eğer alın bölgesi fazla çıkıntılıysa törpülenebilir. Ya da alın çok düz ise yağ enjeksiyonlarıyla alın çıkıntılı bir hale getirilebilir. Saç çizgisi çok aşağıdaysa lazer epilasyonuyla alın daha geniş bir hale getirilebilir ya da tam tersi alın açıklığı varsa saç ekimi yapılabilir.

Eğer kaş düşüklüğünüz varsa düşük kaşlar, yorgun bir ifade verir. Kaş kaldırma işlemiyle gözler daha belirgin, dinlenmiş ve çarpıcı hale getirilebilir. Eğer burnunuzda sorun varsa burun estetiği işlemleriyle burnunuz düzeltilebilir.

Anatomik olarak üst dudak alt dudağın önündedir ve alt dudak üst dudağa göre daha kalın olmalıdır. Dudak düzgün profil için en önemli bölgelerden birisidir.

Yaşlanan yüzde sarkmış yanaklar estetik ameliyatla kaldırılabilir. Elmacık kemikleri belirginleştirilip, burunun kenarından ağız köşesine inen oluklar dolgu yöntemiyle silikleştirilebilir. Yine yanaklara dolgu yapılarak yüze daha dinlenmiş bir ifade verilebilir.

Profil estetiğinde çenenin görünümü burun kadar önemlidir. Çene ucu geride ya da ileride olabilir. Çene yüksekliği uzun ya da kısa olabilir. Bu bölümlerin varyasyonlarına ait her hangi bir problem tespit edildiğinde müdahale edilmesi gerekir. Bizim en sık karşılaştığımız problem; çenenin geride ve yüksekliğinin kısa olduğu durumdur ki, burunun kötü görünmesine neden olan problemlerden birisidir. Bunun için yağ enjeksiyonu, kıkırdak yerleştirme, çene ucu protezi yerleştirilerek çene düzeltilebilir.

Gıdı fazlalığı hastanın çenesinin olduğundan daha kısa görünmesine yol açar. Bu bölgeye yapılacak basit liposuction’la bu problemin giderilebilir.