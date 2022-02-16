Ozon yağının faydaları nedir? Ozon yağı ne işe yarar?

Ozon yağının tarihçesine bakıldığında dünyaca tanınan mucit ve fizikçi Nikola Tesla tarafından bulunduğu bilinmektedir. 1900 yıllarında tüberküloz hastalığının tedavisinde kullanılan ozon yağı, farklı rahatsızlıkların tedavisinde de denemeye başlanmıştır. Cilt sağlığı üzerinde faydalı etkileri görülmesinden bu yana daha sık kullanılmakta ve kullanım ağı genişlemektedir. Modern tıpta en çok üzerinde durulan, tedavi uygulamalarında kullanılan antioksidan etkisi ozon yağında bulunduğundan pahalı olması ile birlikte fark yaratan yağlar arasında yerini almıştır.

OZON YAĞININ FAYDALARI

- Ozon yağının antioksidan özellikleri sayesinde sivilce ve akne gibi cilt sorunları ile baş etmeye yardımcı olur.

- Egzama gibi cilt rahatsızlıklarının hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olur.

- Kırışık oluşumunu geciktirir.

- Yaşlanma karşıtı bir etki yaratır.

- Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kızarıklıklar, şişlikler için faydalıdır.

- İltihaplanma durumlarında daha hızlı bir şekilde iyileşmeye destek sağlar.

- Güneş yanıkları başta olmak üzere birçok yanığın hızlı iyileşme sürecine olanak sağlar.

- Ağız çevresinde oluşan uçuk, aft gibi sorunların geçmesine yardımcı olur.

- Nemlendirici özelliği ile kuru ciltlere canlılık ve esneklik kazandırır.

- Dudaklarda oluşan çatlaklara iyi gelir ve çatlak oluşumlarını azaltır.

- Kan dolaşımını hızlandırır.

- Hücreleri canlandırıcı özelliğe sahiptir.

- Saçta görülen en büyük ve yaygın sıkıntılardan biri olan saç kepeğinin önler.

- Saçların sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

- Saçların sağlıklı bir şekilde uzamasını ve parlaklık kazanmasını sağlar.

- Cildin ışıl ışıl ve sağlıklı görünmesini sağlar.

- Cildin derinlemesine temizliğini sağlar. Gözenek tıkanmasını engelleyici etki gösterir.

- Kas yırtılması, gerilmesi görülen hallerde kasın gevşemesine yardımcı olmakta ve hasar almadan eski fonksiyonuna dönmesine yardımcı olmaktadır.

-Romatizma kaynaklı ağrılarda, kemik ve eklem sancılarında iyileştirici özellik gösterir.

OZON YAĞI NE İŞE YARAR?

Ozon yağı, genel faydaları ile bilinen ve sağlık alanında devrim niteliğine sahip doğal bir üründür. Ozon yağının, en önemli yararlarından biri yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamasıdır. Sebepsiz yara sahibi olan şeker hastalarının mutlaka kullanmaları gereken bir üründür. Ayakta oluşan mantar ve diğer hastalıkların tedavi sürecinde olumlu etkileri ile işe yarayan bir yağ türüdür. Sedef, varis, kırışıklık, egzama ve sivilce gibi cilt problemlerinin tedavisinde sıklıkla ozon yağı kullanımına rastlanır. Masaj salonlarında faydaları sebebi ile uygulamada yararlanılan yağlardan biridir.

OZON YAĞI NASIL KULLANILIR?

Ozon yağı, doğal ve zararsız bir yağ çeşididir. Ozon yağını sorunlu bölgeye sürüp kullanmak kısa sürede olumlu etki göstermektedir. Saçlara uygulanmak istendiği zaman saç köklerine masaj yaparak uygulanır ve bir saat bekletme süresi sonunda durulama yapılmalıdır.

OZON YAĞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Ozon yağı, doğal ve katkısız bir yağ olmasından ötürü hiçbir yan etkiye sahip değildir. Doğadan elde edilen bir ürün olması, mikrop kırıcı özelliği olan yağlara oranla zararsız olan ozon yağı, ihtiyaç duyan herkesin kullanımına uygundur. Ozon yağının geniş kapsamlı faydaları hakkında detaylı bilgi edinilerek sağlık için bu yağdan mutlaka faydalanılması uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

OZON YAĞI NEREDEN ALINABİLİR?

Ozon yağı, eczanelerden, internet üzerinden doğal ürünler satan online alışveriş sitelerinden veya aktarlardan satın alınabilmektedir. Bu konuda dikkat edilecek olan en önemli noktalardan biri ürünün alındığı yerin güvenilir bir yer olduğundan emin olmaktır. Ozon yağı, diğer yağ türleri ile karşılaştırıldığında daha değerli bir yağ olması nedeni ile sahtelerinden sakınmayı gerektiren bir yağdır.

OZON YAĞI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ozon yağı, cilde sürüldükten sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamalıdır. Bu sebeple ozon yağı cilt bakımında kullanıldığı zaman gece uyumadan hemen önce veya akşam saatlerinde kullanılması uygun görülmektedir. Herhangi bir zararı olmadığı uzmanlar tarafından belirtilse de ozon yağı kullanılırken dikkat elden bırakılmamalıdır. Ozon yağının kullanımında aşırı ölçülerde kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Ozon yağının ağız yolu ile tüketilebileceği söylense bile doktora danışmadan bu tarz bir kullanım denememeli, sağlık riske atılmamalıdır.

Ozon yağı, bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır. Kişinin cildi ile ilgili kronik ve ciddi bir rahatsızlığı bulunuyorsa ozon yağını kullanmadan önce mutlaka ilgili alanda uzman bir doktora danışmalıdır. Doktorun tavsiyeleri doğrultusunda harekete etmek doğru olacaktır.