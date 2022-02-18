Omicron varyantıyla ilgili önemli uyarı! Ciddi hastalıklara sebep oluyor

Japonya’da, Omicron varyantının tespit edilen alt varyantı BA.2 ile ilgili yeni bir araştırma yayımlandı.

Çalışmada, virüs varyantının bir alt türü olan BA.2’nin, diğer mutasyonlara göre daha hızlı yayılabildiği, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara neden olabileceği belirtildi. Corona virüs ile mücadelede kullanılan araçları etkisiz hale getirebileceği açıklanan yeni varyantın, Japonya'da yapılan yeni laboratuvar deneyleri ile detaylı olarak incelendiği aktarıldı.

BA.2’nin Omicron gibi, aşıların yarattığı bağışıklıktan büyük ölçüde kaçtığı vurgulanan araştırmada, güçlendirici corona virüs aşısı dozunun hastalığı yüzde 74’e kadar engellediğinin altı çizildi. Alt varyantın ayrıca, şu anda Omicron'a karşı kullanılan monoklonal antikor olan sotrovimab da dahil olmak üzere bazı tedavilere dirençli olduğu bildirildi.

Araştırma ile ilgili konuşan Ohio'daki Cleveland Clinic mikrobiyoloji bölüm başkanı Dr. Daniel Rhoads, "Bu, BA.1'den (Omicron) daha kötü bir virüs olabilir, daha çok bulaşabilir ve daha kötü hastalığa neden olabilir" diye konuştu.

BA.2, orijinal Covid'e neden olan virüsle karşılaştırıldığında oldukça mutasyona uğramış, Omicron’dan ise farklı olan düzinelerce gen değişikliğine sahip olduğu bir tür olarak tanımlanıyor. Çalışmayı yürüten Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacı Kei Sato, bu bulguların BA.2'nin bir Omicron türü olarak kabul edilmemesi gerektiğini ve daha yakından izlenmesi gerektiğini kanıtladığını savundu. Sato, verdiği demeçte, "Bildiğiniz gibi BA.2'ye 'gizli Omicron' deniyor" derken, bunun nedeninin, PCR testlerinde Omicron'un yaptığı gibi bir S-gen hedef hatası olarak görünmemesi olduğunun altını çizildi.

ALT VARYANTIN CİDDİYETİ HAKKINDA DÜNYA VERİLERİ

BA.2 üzerine yapılan araştırmalar, alt varyantın Omicron'dan yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha bulaşıcı olduğunu ve 74 ülkede tespit edildiğini aktarmıştı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19'lu Amerikalıların yaklaşık yüzde 4'ünün şu anda BA.2'nin neden olduğu enfeksiyonlara sahip olduğunu tahmin ederken, en az 10 ülkede baskın hale geldiği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık epidemiyolojik raporuna göre baskın olan ülkeler Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler oldu.