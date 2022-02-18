Molnupiravir nedir, ne işe yarar? Molnupiravir’i kimler kullanabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri için uyarılarda bulundu. Bakan Koca, “Risk grubundakiler artık molnupıravır korumasında. Dağıtımına başlanan Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaç, bu dönemde belirgin risk grubunu oluşturan 65 yaş üzeriyle bağışıklığı baskılanmış kişilerde tedavi başarısını artırıyor. Erken tanı ve erken ilaç kullanımı önemli. 65 yaşınızı geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. Test yaptırın. Molnupıravır etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor” dedi.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Birleşik Krallık'ta Kasım 2021'de tıbbi kullanım için onaylanan bu ilaç, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaç olarak kullanılıyor. Molnupiravir ilacının siparişini ABD, Avustralya ve Singapur geçtiğimiz ekim ayında vermişti. Yapılan araştırmalara göre Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu ise kesinleşti.

MOLNUPİRAVİR NE İÇİN KULLANILIR?

Molnupiravir SARS-CoV-2 ile efekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılıyor.

Günde iki defa Molnupiravir verilerek uygulanan tedavinin ardından hastaların hiçbirinde bulaşıcı virüse rastlanmadı. Son aşama olarak Faz-3 denemelerine geçildi. Bu noktada da başarılı olacağı görüşü hâkimdi ama yine de tereddütler barındırıyordu. ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu artık kesinleşti” diyor ve ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri de 100’e yakın önlediğini söylüyor. Unutmaz, ilacın Faz-3 çalışmalarındaki başarısı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor:

“İlacın Faz-3 çalışması oldukça önemliydi. Çünkü hastalığın ağır seyri ve ölümleri önleyip önlemediği test ediliyordu. Bunun için iki grup kullanıldı. İlk gruba Molnupiravir ilacını verdiler. Diğer grup ise ‘plesebo’ olarak bilinen kontrol grubuydu yani ilaç verilmeyen grup. Ama ne ilacı veren ne de ilacı alan bunu bilmiyordu.”

MOLNUPIRAVIR’İ KİMLER KULLANACAK?

Prof. Dr. Yavuz, "Klinik çalışmalarda semptomlarının ilk 5 gününde olan kişilerde erkenden başlanınca etkisinin yüksek olduğu gösterildi. Bu çok kritik bir şey. Çünkü zaten salgının en başından beri biz bunu biliyoruz, erken başlanırsa tüm viral enfeksiyonlarda başarılı olabiliyor ilaçlar, gripten de biliyoruz bunu. Semptom başlangıcının ilk 5 gününde olan hastalara vereceğiz ilacı. Ayrıca bütün hastalara değil, sadece Kovid-19 açısından ölme riski en yüksek olan gruba verilecek. Riski en yüksek olan grupsa yaşlılar, 65 yaş üstü vs, buna göre önceliklendirme yapılarak o gruplarda kullanılacak bu ilaç. Bu tarz yeni ilaçlar kullanıma girdiği zaman, tüm dünyada olduğu gibi, bizde de klinik çalışmalarla bu ilaçların etkinliği ve güvenilirliği takip edilmeye devam edilecek" diye konuştu.

Molnupiravir'in etkinliği ve güvenilirliğinin, Kovid için de gösterilmiş olması nedeniyle farklı bir konumda olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19'u en ağır geçirecek grup, özellikle yaşlılar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, kanser tedavisi alanlar, organ nakli olmuş olanlar ya da ileri HIV enfeksiyonu yani CD4 seviyesi çok düşük olanlar ya da doğumsal bağışıklık yetmezliği olanlar gibi belli gruplar var. Bunlar en riskli gruplar. Bu kişiler bir kere hafif semptom bile olsa, Omicron da zaten hafif başlayabiliyor, yüzde 25 daha hafif seyrediyor diğerlerine göre, mutlaka test yaptırması gerekir. Çünkü 5 günden sonra başladığınız tedavinin bir anlamı olmuyor. Zaten onun çalışması da yapılmıştı, 5'nci günden sonra tedavi başlananlarda bu ilaç etki etmiyor. Dolayısıyla semptomlarınız varsa, ağır geçirme grubundaysanız, erkenden testi yaptırmanız, ilacın sizde yapacağı faydasında çok kritik. Basit bir nezle demeyip mutlaka gidip testini yaptırmasını tavsiye ediyoruz bu grup hastaların."

MOLNUPIRAVIR KULLANIMI NASIL OLACAK?

Bakanlığın Kovid-19'a ilişkin bilgilerin yer aldığı internet sayfasında yayımlanan "Kovid-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) Erişkin Hasta Tedavisi Rehberi" güncellenmişti.

Rehberde yapılan güncellemede, Molnupiravir adlı ilacın tanısı PCR ile doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır Kovid-19'a ilerleme açısından yüksek riskli gruplarda yer alan erişkin (18 yaş üstü) Kovid-19 hastalarında aşılama durumuna bakılmaksızın ve 65 yaş üzeri tüm Kovid-19 hastalarında kullanılması öneriliyor.

Yüksek riskli gruplar arasında, "primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son 1 yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son 6 ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar, AIDS hastaları, son bir yıl içinde Rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler" yer alıyor.

Rehberde Molnupiravir'in kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak şekilde belirtildi.