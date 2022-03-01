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    SağlıkMigren hastaları mutlaka günlük tutmalı!
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    Migren hastaları mutlaka günlük tutmalı!

    Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların içerisinde baş ağrıları olduğunu belirten uzmanlar, migrenin kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitlerinin yanı sıra hava nem oranı ve hava basıncının ani değişikliği, güneş, aşırı soğuk ve sıcağın migren ataklarını tetikleyebildiği uyarısında bulunuyor. Hava değişikliklerinden başka pek çok faktörün tetikleyici olabildiğini belirten uzmanlar, günlük tutmalarını tavsiye ediyor.

    01.03.2022 - 17:46 |
    Migren hastaları mutlaka günlük tutmalı!

    Fırtınalı ve rüzgarı havalarda migren ve migren ağrısına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, migren ataklarını tetikleyen faktörleri anlattı.

    Hava değişiklikleri ile en ilişkili nörolojik hastalıkların baş ağrıları olduğunu belirten Dr. Celal Şalçini,  “Migren başta olmak üzere küme tipi baş ağrısı ve daha nadir olarak diğer baş ağrıları da hava durumu değişiklikleri ile bağlantılıdır.” dedi.

    MİGREN ATAKLARI NEDEN OLUR?

    Küme baş ağrısının mevsimsel değişikliklerden etkilenirken, migrenin daha çok kısa süreli hava değişikliklerinden etkilendiğini ifade eden Dr. Şalçini, “Bu hava değişiklikleri çeşitli olabilir. Lodos başta olmak üzere tüm rüzgar çeşitleri, hava nem oranının değişikliği, hava basıncının ani değişikliği, güneş, parlamalar ve aşırı soğuk ve sıcak migren ataklarını tetikleyebilmektedir.” uyarısında bulundu. 

    Migren hastaları mutlaka günlük tutmalı

    HER MİGREN HASTASINDA FARKLI ETKİLENEBİLİR

    Bu tetikleyicilerin her migren hastasında olmadığı gibi, değişkenlik gösterebildiğine dikkat çeken Şalçini, “Bazı migren hastaları, kuru havada atak yaşarken diğerleri nemli havada atak yaşayabilir.” dedi.

    MİGREN HASTALARINA GÜNLÜK TUTMALARINI ÖNERİYORUZ

    Bu değişikliklerden hangilerinin hastada atak tetiklediğini fark etmenin zor olduğunu da kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Çünkü hava değişikliklerinden başka olarak yiyecekler, değişik kokular ve içecekler de tetikleyebilir. Böyle durumlarda migren hastasının günlük tutması ve bu günlükte ne yediği, hava durumunun ne olduğu, hatta hangi parfümü kullandığını yazmasını öneririz.” diye konuştu.

    Dr. Şalçini, titizlikle yapılan takip sonucunda bu faktörlerin belirlenebileceğini söyledi. Şalçini, lodos ve fırtınaların tetikleyeceği atakları önlemek için kaçınmak ve fiziksel önlem almak gerektiğini de sözlerine ekledi.

     

     

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