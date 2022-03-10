Meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatlarÄ± sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± Ã¶nlÃ¼yor

Meme de var olan ÅŸekil bozukluklarÄ±, kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerinden memnun olmamasÄ±na ve pek Ã§ok kez de bununla iliÅŸkili Ã¶zgÃ¼ven sorunlarÄ± ve psikolojik olarak zorlu sÃ¼reÃ§lerden geÃ§melerine neden olabilmektedir. Normalden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k olan memeler yÄ±llar ilerledikÃ§e kadÄ±nlarda ciddi sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±na neden oluyor. Bu aÄŸrÄ±larÄ±n giderilmesi iÃ§in kiÅŸinin anatomisine uygun ÅŸekilde meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatlarÄ±nÄ±n uygulamasÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ olmuÅŸtur.

Op.Dr. Ali ÅŸimÅŸek, genel olarak meme bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden, meme formundan, meme asimetrisinden memnun olmayan, bu sebeple gÃ¼ven sorunlarÄ± olan kiÅŸiler veya kanser gibi Ã§eÅŸitli hastalÄ±klar nedeniyle memesinin birini veya her ikisini kaybetmesi durumu ile karÅŸÄ±laÅŸan kiÅŸilere meme ÅŸekillendirme iÅŸlemleri uygulanÄ±r. Meme geliÅŸimini tamamlamÄ±ÅŸ, memesinde riskli kitle bulunmayan memesinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden ÅŸikayetÃ§i kadÄ±n hastalara yapÄ±lÄ±r. KadÄ±nsÄ± meme dokusu geliÅŸimine sahip erkeklerde de meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ameliyatÄ± yapÄ±labilir.Â

Memenin standart bir ÅŸekli veya oranÄ± yoktur, kiÅŸinin vÃ¼cuduna uygun standartlar da meme tipine sahip olmasÄ± tercih edilir. Meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme, meme asimetrisi dÃ¼zeltme, meme rekonstrÃ¼ksiyonu, meme bÃ¼yÃ¼tme ve meme dikleÅŸtirme ameliyatlarÄ±, meme ÅŸekillendirme ameliyatlarÄ±nÄ±n arasÄ±ndadÄ±r.

Meme ameliyatlarÄ±nÄ± sadece estetik ameliyatlar olarak deÄŸerlendirmek doÄŸru deÄŸildir

Meme ÅŸekillendirme ameliyatlarÄ±nda her ameliyatta olduÄŸu gibi bazÄ± riskler vardÄ±r. Bu noktada kiÅŸinin detaylÄ± bilgilendirilmesi ve sÃ¼recin aÃ§Ä±klanmasÄ± yÃ¼ksek Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. Ameliyatlar genel anestezi altÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilir. Ameliyat sÃ¼resi yapÄ±lacak iÅŸleme ve tekniÄŸe gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶stermekle birlikte ortalama 2.5-4 saat sÃ¼rmektedir.

Meme estetiÄŸi ameliyatlarÄ±nda kiÅŸinin genel durumuna gÃ¶re ortalama 1-2 gÃ¼n hastane de yatÄ±ÅŸ Ã¶neririz. Ameliyat sonrasÄ± aÄŸrÄ± olabilir. BirkaÃ§ gÃ¼n hafif bir sÄ±zlama olabilir. Bunlar beklenen durumlardÄ±r. Genellikle aÄŸÄ±zdan alÄ±nan aÄŸrÄ± kesiciler yeterli olur. AÄŸrÄ±lar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nden sonra ortadan kalkmaya baÅŸlar. Yara izlerinin, ÅŸiÅŸlik, karÄ±ncalanma ve yanma hisleri kiÅŸiden kiÅŸiye farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterse de 2. Haftadan sonra azalÄ±r, tam olarak iyileÅŸme 6 ayÄ± bulacaktÄ±r.

AmeliyatÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeye bandaj sarÄ±lÄ±r ve hastaya korse giydirilir. Ameliyat sonrasÄ± ilk 7 gÃ¼n bizim iÃ§in Ã¶nemlidir. KiÅŸinin aÄŸÄ±r hareketlerden kaÃ§Ä±nmasÄ± ama mobilize olmasÄ± tavsiye edilir. Operasyon Ã¶nceki min3 hafta ve operasyon sonrasÄ± min. 3 hafta sigara kullanÄ±mÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Hasta saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve konforu bu ameliyatlar ile saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in meme ameliyatlarÄ±nÄ± sadece estetik ameliyatlar olarak adlandÄ±rmak doÄŸru deÄŸildir ÅŸeklinde ifade etti.

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