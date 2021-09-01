Mantar hastalığı nedir, neden olur? Mantara iyi gelen şeyler nelerdir?

Tek hücreli mantarların sebebiyet verdiği enfeksiyon hastalığına mantar hastalığı deniyor. Mantar hastalığı her insanda oluşabilecek bir hastalıktır. Vücudun ayak bölgesinde en sık şekilde görülmektedir.

MANTAR HASTALIĞI NEDİR VE NEDEN OLUR?

Mantar hastalığı, deri üzerinde oluşan ve tek hücreli mantarların oluşturduğu enfeksiyonlu ve bulaşıcı bir türdür. Vücudun ayak bölgesi, vajina, makat, tırnak, el bölgesi, yüz kısmı ve kafa derilerinde meydana gelmektedir. Mantarlar oluştuğu bölgede iltihaplanma yaparak ve yayılım göstererek hastalığa yol açmaktadır. İltihaplanma durumunda çok ciddi semptomlar görülmektedir.

Mantar hastalığı, akıntı, kaşıntı, renk ve doku değişiklikleri ile belirti gösterip anlaşılmaktadır. Mantar hastalığı, derilerin birbirlerine teması ile ya da herhangi bir mantar hastası olan kişinin eşyası kullanıldığında kişiden kişiye geçmektedir. Ayrıca nem oranı yüksek ortamlarda bulunmak, gebelik durumu, yeterli hijyenin sağlanmaması, obezite durumları, havasız kıyafetler tercih etmek, ortak eşya kullanımı gibi sebeplerle kişiden kişiye bulaşabilmektedir.

MANTARA İYİ GELEN ŞEYLER NELERDİR?

- Mantar için sarımsak doğal antibiyotik kaynağı olduğundan çok faydalıdır. Sarımsak çiğ bir şekilde tüketilirse mantar enfeksiyonunun mutlaka azalacaktır.

- Mantar hastalığına en iyi gelen yöntem mantar oluşan bölgenin kuru tutulması çok önemlidir.

- Kişisel eşyaların başkasına kullandırılmaması ya da başkalarının kişisel eşyalarını kullanmamak başarılı tedbirlerden bir tanesidir.

- Çeşitli havuzlar, hamamlar ve sauna gibi ortamlarda başkalarının terliklerini kullanmamak ve çıplak ayakla gezmemek mantar hastalığına yakalanma riskini azaltmaktadır.

- Besinsel olarak ise sebze tüketmek, süt içmek mantar enfeksiyonlarını azalttığı bilinmektedir.

MANTAR HASTALIĞINI KİMLERDE OLUR?

- Çok sık bir şekilde terleme problemi olan kişilerde

- Diğer kişiler ile ortak eşya kullanımı yapan kişilerde

- Obezite hastalarında

- Diyabet problemi olan kişilerde

- Hijyen kurallarına sürekli olarak dikkat etmeyen kişilerde

- Hamile kadınlarda

- Duş alındıktan hemen sonra vücudunu nemli ve ıslak bırakan kişilerde

- Vücut direnci ve bağışıklığı oldukça düşük olan kişilerde

- Diğer enfeksiyon hastalıkları bulunan kişilerde sıklıkla görülen ve dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır.

Bu hastalık göz ile belirgin bir şekilde anlaşılabildiği için kolay tanı konulmaktadır. Bir kimse mantar hastası olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Mantar hastalığını cildiye doktoruna göstererek teşhis konulabilir.