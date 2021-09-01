Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Lyme hastalığı nelere yol açar?

Çeşitli böcekler vasıtasıyla insanlara taşınan pek çok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklardan bir kısmı bulaşıcı olmakla birlikte bir kısmı da insandan insana bulaşmamaktadır. Bulaşıcı olmayan Lyme hastalığı da insanları kenelerin ısırması sonucu meydana gelen ve vücutta enfeksiyona yol açan bir hastalık olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalığın erken teşhis ile tedavisine başlanması ilerde oluşacak nörolojik bozuklukların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

LYME HASTALIĞI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

LYME hastalığı, keneler yoluyla bulaşan bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Ormanlık alanlarda ve çimlerde yaşayan keneler vasıtasıyla insanlarda görülmektedir. Bakteri taşıyan keneler ve benzeri parazitler vücutta enfeksiyona neden olmaktadırlar. Bu hastalık tedavi edilmediğinde insanlarda nörolojik hasarlar meydana getirmekte ve felce dahi neden olmaktadır. Bu hastalığa yakalanmamak için yeşil alanlardan uzak durmak gerekmektedir. LYME hastalığının belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Cilt üzerinde meydana gelen ve birden fazla yerde olan döküntüler

- Şiddetli baş ağrıları

- El ve ayaklarda uyuşukluk hissetme

- Eklemlerde, kemik ve kaslarda ağrı

- Kuvvetli kalp çarpıntısı

- Nefes alıp vermede zorluk

- Ritmik olmayan kalp atışları

- Uykuya dalmakta zorluk

- Yorgun ve halsiz olma

- Enfeksiyonun olduğu yerde kaşıntı olması

- Titreme ve ateş

LYME HASTALIĞI NELERE YOL AÇAR?

LYME hastalığının tedavisinde erken teşhis hayati öneme sahip olmaktadır. Bu hastalığın belirtileri diğer pek çok hastalıklarla ortak özelliklere sahip olduğu için LYME hastalığına tanı koymak oldukça zor olmaktadır. LYME hastalığına yakalanan insanların genellikle deri, göz, sinir sistemi ve kalp ile ilgili şikayetleri bu hastalığın tanısının konulmasında etkili olmaktadır.

LYME hastalığı tedavisine geç başlandığında Nörolojik pek çok sorun başta olmak üzere hastalığa yakalanan insanların depresyona girmesine de neden olmaktadır. Bu hastalık eklemlerde şiddetli ağrıların oluşmasına neden olarak kişinin hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkileri olan bir hastalıktır. LYME hastalığı yüz felcine, boyun ve omurilikte de ciddi hasarlara yol açabilen bir hastalık olarak belirtilmektedir. Bu hastalık dikkat dağınıklığı ve uyku bozukluklarına da zemin hazırlamaktadır.