Labioplasti işlemini kimler tercih edebilir?

Bazı kadınlar vajinal dudaklarının boyutundan ve/veya simetrisinden (labia minora) memnun değildir. Labioplasti, küçük iç dudakların küçültülmesi veya yeniden şekillendirilmesi, birçok kadının bu alandaki endişelerine çözüm olduğunu fark etmesiyle giderek daha popüler hale gelen bir ameliyattır. Bu prosedür birçok kadın için kozmetikten daha fazlasıdır; bir kadının yaşam kalitesini değiştirebilir ve iyileştirebilir.

Labioplasti ameliyatı nedir?

Labia minör küçültme veya şekillendirme olarak da bilinen labioplasti, labia minör ve/veya majördeki fazla deri ve yumuşak dokuyu azaltan kozmetik bir genital gençleştirme işlemidir.

Labiyal asimetri, çıkıntı ya da aşırı belirgin görünme nedeniyle ilişkilerinizde özgüven eksikliği yaşıyorsanız dudak küçültme ameliyatına aday olabilirsiniz. Labioplasti ameliyatı olmak için belirli bir yaş sınırı yoktur. Hastalar özgüven, rahatlık ve daha fazla hijyen hissedebilir.

Neden yapılır?

Kadınların bu işlemi istemelerinin farklı nedenleri vardır. Birçok kadın, cinsel ilişki sırasında, bisiklete binerken veya dar kıyafet giyerken ortaya çıkan ağrı veya rahatsızlığı ortadan kaldırmaya çalışır. Çoğu durumda, hasta rahatsızlığının nedeninin labianın bükülmesi ve çekilmesi olduğunu fark etmez. Estetik olarak cinsel ilişki sırasında ya da mayo gibi dar giysiler giyerken görünüşünüz konusunda kendinizi rahat hissediyorsanız, bu sizin için zor bir iyileşme süreci içermeyen iyi bir işlem olabilir.

Bu ameliyatlar küçük iç dudakların fazla derisini hedefler. Prosedür, bölgedeki duyu sinirlerinden hiçbirine zarar vermez, bu nedenle hassasiyetiniz değişmez. Ameliyatın sonuçları kalıcıdır.

Nasıl uygulanır?

Labioplasti genellikle 1 ile 1,5 saat arasında sürer ve sedasyon ile lokal anestezi altında veya genel anestezi altında yapılabilir. Labial prosedürü sırasında, labiadaki fazla deri ile doku düzeltilir ve çıkarılır. Kesiler gizlenir ve eriyen dikişlerle kapatılır.

Ortalama olarak kesilerin iyileşmesi 1-2 hafta sürer. Bununla birlikte, bölgedeki hafif şişlik, birkaç hafta veya ay içinde iyileşmeye devam eder. Hastalar ameliyattan sonra en az 6 hafta herhangi bir cinsel aktiviteden kaçınmalıdır. Başlangıçta, hafif analjeziklerle tedavi edilen rahatsızlıkla birlikte birkaç gün şişlik ve morarma beklenebilir. Ameliyattan 48-72 saat sonra hafif aktivitelere devam edebilir. Bununla birlikte, egzersiz gibi herhangi bir fiziksel aktiviteye ancak 2 hafta sonra yeniden başlanması önerilir. Muhtemelen işten 3-5 gün izin alınması gerekebilir.

Labioplastinin sonuçları hemen alınır, şişlik 1-2 hafta içinde çözülür ve nihai sonuçlar hemen görülebilir hale gelir. Bu işlemden kaynaklanan izler çok küçüktür. Ayrıca, bölgenin doğal kıvrımlarında etkili bir şekilde gizlenebilirler, izler neredeyse görünmez hale gelir.

Labioplasti hakkında kişiye özel daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanından destek alınmalıdır.