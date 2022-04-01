Koronavirüs atlatanlara oruç tavsiyeleri! Mehmet Ceyhan açıkladı: Yüzde 90...

Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Korona olup da belirti göstermeyenler oruç tutabilir mi?” sorusuna “Koronavirüsün özelliği çok yüksek oranda belirtisiz seyretmesi bu yüzden yüzde 90’ı farkına varmadan atlatıyor. Yani birçok insan korona geçirirken oruç tutacak. Bir belirtisi yoksa sakıncası yok. Ama hastalığı belirtili, ağrılı geçiriyorsa oruç tutması uygun olmaz” dedi.

Koronavirüsü atlatan kişilerin oruç tutmasında bir sakınca olmadığının altını çizen Ceyhan, Covid-19’u geçiren kişilerde kalıcı problemlerin kalıp kalmadığına da anlattı.

“HALSİZLİK, KIRGINLIK DEVAM EDEBİLİR”

Ceyhan “Halsizlik, kırgınlık devam edebilir. Ciddi bulgular, damar tıkanıklığı olabilir. Birçoğunda geçici ama hala 2 yıldır belirtileri devam eden kişiler var. Bu belirtilerin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz” dedi.

“BİTTİ DEMEK İÇİN BİR SÜRE VEREMEYİZ”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan programda en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi. “Virüsün bu yaz aylarında hayatımızdan çıkması mümkün değil ama azalabilir. Bitti demek için süre veremeyiz, tahmin edemeyiz. Elimizde bir veri yok” şeklinde konuştu.