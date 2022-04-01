°
Şehir seçiniz
    BİST2.2510.78EURO16.23-0.08USD14.690.15ALTIN909.87-0.42
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    SağlıkKoronavirüs atlatanlara oruç tavsiyeleri! Mehmet Ceyhan açıkladı: Yüzde 90...
    HaberlerSağlık Haberleri Koronavirüs atlatanlara oruç tavsiyeleri! Mehmet Ceyhan açıkladı: Yüzde 90...
    ABONE OL

    Koronavirüs atlatanlara oruç tavsiyeleri! Mehmet Ceyhan açıkladı: Yüzde 90...

    Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs olup da belirti göstermeyenlerin oruç tutmasında sakınca var mı? Hastalığı atlatanlar Ramazan ayında nelere dikkat etmeli? Koronavirüs yazın bitecek mi? Gibi sorulara canlı yayında cevap verdi.

    01.04.2022 - 14:45 |
    Koronavirüs atlatanlara oruç tavsiyeleri! Mehmet Ceyhan açıkladı: Yüzde 90...

    Programda konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Korona olup da belirti göstermeyenler oruç tutabilir mi?” sorusuna “Koronavirüsün özelliği çok yüksek oranda belirtisiz seyretmesi bu yüzden yüzde 90’ı farkına varmadan atlatıyor. Yani birçok insan korona geçirirken oruç tutacak. Bir belirtisi yoksa sakıncası yok. Ama hastalığı belirtili, ağrılı geçiriyorsa oruç tutması uygun olmaz” dedi.

    Koronavirüsü atlatan kişilerin oruç tutmasında bir sakınca olmadığının altını çizen Ceyhan, Covid-19’u geçiren kişilerde kalıcı problemlerin kalıp kalmadığına da anlattı.

    “HALSİZLİK, KIRGINLIK DEVAM EDEBİLİR”

    Ceyhan “Halsizlik, kırgınlık devam edebilir. Ciddi bulgular, damar tıkanıklığı olabilir. Birçoğunda geçici ama hala 2 yıldır belirtileri devam eden kişiler var. Bu belirtilerin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz” dedi.

    “BİTTİ DEMEK İÇİN BİR SÜRE VEREMEYİZ”

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan programda en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi. “Virüsün bu yaz aylarında hayatımızdan çıkması mümkün değil ama azalabilir. Bitti demek için süre veremeyiz, tahmin edemeyiz. Elimizde bir veri yok” şeklinde konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesi başladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin görüşmesi başladı

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ticaret Bakanlığı sınavla 80 personel alacak! İşte ticaret uzman yardımcısı alımı başvuru şartları!

    Ticaret Bakanlığı sınavla 80 personel alacak! İşte ticaret uzman yardımcısı alımı başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Türkiye iki liderin görüşmesine yardımcı olursa minnettar oluruz

    Sıradaki Haber
    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    HDP'li Semra Güzel'in kaçtığı ülke ortaya çıktı!

    Sıradaki Haber
    Tapuda yeni dönem! Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor, gayrimenkul sektöründe artık...

    Tapuda yeni dönem! Ev alıp satacak herkesi ilgilendiriyor, gayrimenkul sektöründe artık...

    Sıradaki Haber