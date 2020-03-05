Kırmızı kantaron yağının faydaları - Kırmızı kantaron yağı ne işe yarar?

Günümüzde ise hala alternatif tıpla ilgilenenlerin vazgeçilmezi doğal bitkilerdir. Bu kaynaklar arasında kantaron yağı son dönemlerde bir adım öne çıkıyor. Kırmızı ve sarı kantaron yağı olmak üzere iki farklı şekilde seçenek bulunmaktadır. Bunlar arasında kırmızı kantaron yağı taze bitkilerden elde edilmektedir. Sarı kantaron yağı ise kurutulmuş bitkiden elde edilen bir yağdır.

Kırmızı Kantaron Yağı

Aktarlarda sıkça rastlanan şifalı bitkiler arasında kırmızı kantaron yağı gelmektedir. Diğer isimleri arasında kılıç otu, binbirdelik otu ve kan otu gibi isimler ile de bilinmektedir. Mızrak gibi bir şekli bulunan kırmızı kantaron otu ucu çiçekli olan bir bitkidir. Özel olarak araştırma ve yöntemlerden geçmek suretiyle kırmızı kantaron otundan yağ elde edilmektedir.

Kazanılan kırmızı kantaron yağı içeriğindeki bileşenler nedeniyle önemli faydalar sağlıyor. O yüzden sağlık alanında pek çok amaç doğrultusunda kullanılan ürünler arasında yer almaktadır. Alternatif tıp ile ilgilenen ve bu yönden şifalı bitkileri kullanan kişiler için, vazgeçilmez doğal bitkiler arasında yer almaktadır.

Kırmızı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar?

Bilim dünyası tarafından da sunduğu faydaları kabul edilmiş kırmızı kantaron yağı, sağlık üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle bitkisel tedavi ve alternatif tıp alanı konusunda yoğun olarak değerlendiriliyor. Yaşlanmayı geciktirme, pek çok hastalıktan korunmak, vücut fonksiyonlarının sağlıklı biçimde devam edebilmesi noktasında önemli potansiyel teşkil etmektedir. Günümüzde aktarlardan kolayca temin edilebilecek bir üründür.

Kırmızı Kantaron Yağının Faydaları

Hem sarı hem de kırmızı kantaron yağı aslına bakılırsa fayda konusunda birbirlerini yakındır. Aradaki tek fark üretim noktasında yaşanan değişkenliktir. Bu bağlamda sağladıkları faydalar ile beraber özel kırmızı kantaron yağını 7'den 70'e her yaştan birey güvenli şekilde kullanabilmektedir.

- Hücre yenilenmesini olanak tanır ve cildin daha genç, pürüzsüz görünmesine ve taze kalmasına olanak verir.

- Mantar, bakteri ve pek çok farklı organizmaya karşı mücadele gösterir.

- Enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç sağlar.

- Egzamaya iyi gelir.

- Pişik önleyicidir.

- Kontrat dermatit sorunlarını önler.

- Sindirim sistemini hızlandırarak kabızlık ve şişkinlik sorunlarını önler.

- Gaz sancılarına bağlı olarak karın ağrılarını giderir.

- İçeriğindeki vitamin ve mineraller ile saçları korur, nemlendirir ve daha parlak hale getirir.

- Saçlarda pullanma ve kepek önleyicidir.

- Yaşlanmayı geciktirici katkı sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bu gibi daha pek çok farklı kantaron yağı faydalarından bahsetmek mümkündür. Yaşanabilecek olası hastalıklara karşı genel anlamda vücut direncini arttıran önemli mineral yapılara sahiptir. Doğal kaynakları ve vitaminleri eşliğinde vücudun kendi kendisini geliştirmesine ve güçlenmesine imkan tanır.

Kırmızı Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Amaca bağlı olarak kırmızı kantaron yağı farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Örneğin yanık ve yaralar için üzerine dökmek suretiyle hafif masaj ile değerlendirilebilir. Yatmadan önce cilde sürmek suretiyle sabaha kadar cildin dinlenmesine imkan verilebilir.

Böylece çok daha canlı, nemli ve güçlü bir cilde sahip olmak mümkündür. Ayrıca bir çay kaşığına dökmek suretiyle doğrudan içebilirsiniz. Diğer taraftan kantaron yağı ile kantaron bitkisinden çay yapma şansını değerlendirebilirsiniz. Özellikle vücudun farklı bölgelerindeki ağrılar adına sürmek suretiyle yavaş hareketlerle uygulamanız mümkün. Uygulanan bölgede vücudun direnç kazanmasına ve hücre yenilenmesine olanak sağlamaktadır.

Kırmızı Kantaron Yağı İçin Kimler Dikkat Etmelidir?

Kırmızı kantaron yağı bazı kişiler için özellikle kullanım noktasında dikkat edilmesi gereken bir üründür.

- Kronik hastalıkları bulunanlar,

- Çeşitli nedenlerden dolayı düzenli ilaç kullananlar,

- Besin alerjileri olanlar,

- Hamileler,

Bu tür durum içerisinde olan kişiler mutlaka öncelikli hekime başvurmalı; önerilen doz dahilinde dengeli şekilde kullanılmalıdır. Gün içerisinde dozu aşmak suretiyle sağlıklı biçimde kullanmak mümkündür.

Kırmızı Kantaron Yağının Yan Etkisi Var mı?

Doğada bulunan her bitki gibi kırmızı kantaron yağının da belli başlı bazı yan etkileri bulunmaktadır. Çok önemli bir durum teşkil etmese dahi kullanın noktasında mutlaka dikkat edilmelidir.

- Kırmızı kantaron yağı uzun kullanım esnasında kaşıntı yapabilir.

- Dahilen fazla kullanımı kan şekeri düşüklüğü yaratabilir.

- Hamile kadınların kullanması konusunda önerilmez.

- Yüze uygulanarak dışarı çıkıldığında lekelenme yapabilir.

Kullanıım esnasında bu gibi durumlara dikkat etmeye özen gösterilmelidir.