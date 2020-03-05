Kekik yağının faydaları - Kekik yağı ne işe yarar?

Nane ailesinin bir üyesi olan kekik yağı, yemeklerde tadın en iyi hale gelmesi için tüketilir. Gargara biçiminde kullanılabilen kekik yağı, kullanım şekli fark etmeksizin, onlarca faydaya sahiptir. Toksinleri vücuttan atan kekik yağının, çok sayıda faydaya sahiptir.

Kekik Yağı

Kekik yağı, insanlık tarihinin eski tıp literatüründen beri kullanılan, güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Solunum yollarından, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar birçok fayda sağlayabiliyor. Bakteri ve mantar tedavisinde etkili şekilde kullanılabiliyor. Faydalarıyla birlikte, yemeklerde tat yükseltilmesi için tercih edilen kekik yağı, kanser oluşumunun önüne geçebiliyor.

Kekik Yağı Faydaları Nelerdir?

Kekik yağı, vücudun solunum sisteminde meydana gelen tüm tıkanıklıkları gidericidir. Vücut içerisinde ferahlama sağlar. Kekik yağının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Toksinlerin vücutta atılmasını sağlar. Bu sayede kanser sorununun oluşmasına engel olur.

- Soğuk algınlığında etkili bir tedavi şekli olarak kullanılabilir. Boğaz ve diğer solunum yollarındaki enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olur.

- Stresi minimum seviyeye indirir. Bunu birçok bitkiden daha etkili şekilde yapabilir.

- Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder. Buda kişinin erken hastalanmasının önüne geçer. Sorunların bitirilmesine yardım eder. Psikolojik rahatsızlıkların oluşmasına engel olabilen kekik yağı, kokusuyla rahatlama sağlayabilir.

Kekik Yağı Ne İşe Yarar?

Çok sayıda faydaları olan kekik yağı, önemli birçok özelliğe sahiptir. Pratik bir yağ olan bu ürünün ne işe yaradığı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

Egzama Tedavisinde

Egzama birden fazla nedenden dolayı meydana gelebilir. Bağırsaklarda toksin birikmesi de bunlardan sadece birisidir. Bağırsaklardaki toksinleri dışarı atmak için kekik yağı kullanılabilir. Egzama ve benzeri tüm hastalıkların tedavisinde, uzman gözetimi altında tüketilebilir.

Yaraları İyileştirir

Kekik yağının önemli özelliklerinden birisi de cilt sağlığını koruyucu etkisinin olmasıdır. Sivilceleri yok etme özelliğinin yanında, onların tekrardan çıkmasına engel olabilir. Ciltte oluşan yaraları iyileştirici olan kekik yağı, yaradan sonraki izlerin yok olmasına katkı sağlar.

Ağız ve Diş Etindeki Problemler

Kekik yağı, ağızda meydana gelen sorunların genelinde faydalıdır. Özellikle diş etlerinin daha sağlıklı olmasına katkı sağlar. Kekik yağı, ağızda oluşan kötü kokunun yok olmasına katkı sağlar.

Haşere Kovucudur

Haşereler, insan sağlığının etkili düşmanlarıdır. Ev içerisinde mobilyalara, zarar veren haşerelerin kovulması için birkaç damla kekik yağı kullanılabilir. Kekik yağı, sineklerin vücudunuza yaklaşmasına engel olur. Daha rahat bir yaşam ortamı için ideal olarak kullanılabilir.

Kekik Yağı Kullanımı Nasıl Olmalı?

Kekik yağı, yemeklerin içerisinde konularak kullanılabildiği gibi direkt ağzı yoluyla alınabilir. Aynı zamanda cilt tedavisinde önerilmişse, kullanılabilir. Kekik yağını kullanmadan önce mutlaka uzmana danışmalı ve bunun hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Kekik Yağı Zayıflatır mı?

Kekik yağıyla ilgili merak edilenlerden birisi, zayıflatma etkisidir. Kekik yağı, vücuttaki fazla yağların atılmasını sağlamaz ancak sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardım eder. Bu açıdan düşünüldüğünde, kekik yağının zayıflatma etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.

Kekik Yağı Uyku Sorununa İyi Gelir mi?

İçerisinde bazı doğal yatıştırıcı maddeler sayesinde, kekik yağı kişinin yorgunluğunun giderilmesine yardımcı olur. Vücudun dinç kalmasını sağlarken, dinlenmesine yardımcı olur. Çağın önemli problemlerinden birisi olan uykusuzluk, kekik yağı tek başına kullanılarak tedavi edilemez.

Ancak çeşitli tavsiyeler şeklinde kekik yağı kullanılarak, uykusuzluk sorunu tedavi edilebilir. Her gün düzenli şekilde kekik yağının yemeklerde kullanılması durumunda, uykusuzluk sorunu giderilebilir. Aynı zamanda kronik yorgunluk sorunu da kekik yağı kullanılarak tedavi edilebilir.

Kekik Yağı Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ürünlerde olduğu gibi kekik yağının çok fazla kullanılması sorunlara yol açabilir. Kekik yağının bilinçsiz kullanımı da çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Normal tüketimde, hassas bünyeye sahip kişilerde de bazı problemler çıkarabilir. Kekik yağı kullanırken, çıkabilecek yan etkiler şunlardır.

- Fazla tüketimden dolayı karın ağrısına neden olabilir. Midede bazı problemlere neden olabilir. Fazla tüketildiğinde baş ağrıları ortaya çıkabilir. Yan etkiler görüldüğünde, uzmanlarla görüşülmelidir.

- Kekik yağına karşı hassasiyet duyanlar, öksürük sorunuyla karşılaşabilirler. Bu durumda doktorla görüşülebilir. Kekik yağı tüketimine son verilmelidir.

Kekik yağı kullanımından ortaya çıkan bu yan etkiler geçicidir. Bu yan etkilerle karşılaşmamak adına yapılması gereken en önemli şey uzman kontrolünde, düzenli bir şekilde tüketimdir. Uzmanların belirlemiş olduğu dozajdan daha fazlası kullanılmamalıdır.