Kayısı çekirdeği yağının faydaları - Kayısı çekirdeği yağı ne işe yarar?

Kayısı Çekirdeği Yağının Faydaları

Kayısı çekirdeği yağı; cilt problemlerine karşı, cilt bakımı ve saç bakımı yapmak amacı ile kullanılmaktadır. Buna göre; kayısı çekirdeği yağı özellikle cilt sıkılaşması ve ilerleyen yaşla birlikte artan kırışıklıklara karşı iyi bir etki göstermektedir. İçeriğinde yer alan A ve E vitaminleri cildi sıkılaştırmanın yanı sıra yaşlanma belirtilerini de yavaşlatmaktadır.

Kayısı çekirdeğinin içeriğinde vitaminler dışında oldukça önemli yağ asitleri de bulunmaktadır. Omega-6 sınıfına giren bu yağ asitleri, özellikte yüzde görülen cilt tonu eşitsizliklerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kayısı çekirdeği yağı iltihap giderici özelliği sayesinde, egzama ve sedef gibi hastalıkların belirtilerini de hafifletmektedir.

Kayısı Çekirdeği Yağı Ne İşe Yarar?

Kayısı çekirdeği yağı; sivilce, akne, cilt lekeleri ve siyah nokta problemleri ile savaşmak için tercih edilen bir yöntemdir. Vücudun tüm bölgeleri için rahatlıkla kullanılabilen kayısı çekirdeği yağı, ince ve hafif yapısıyla da deri tarafından daha kolay emilebilmektedir.

Kayısı çekirdeği yağı cilt bakımı esnasında; kirlenen gözenekleri temizleme, açık gözenekleri kapatma, kırışıklıkları açma, lekeleri giderme ve cilt tonunu eşitleme konusunda farklı sorumluluklar üstlenmektedir.

Kayısı Çekirdeği Yağının Saç Üzerinde Kullanımı

Kayısı çekirdeği yağı, içerisinde barındırdığı yüksek besin içerikleri sayesinde neredeyse her türlü saç probleminin üstesinden gelebilmektedir. Bu kapsamda, kayısı çekirdeği yağı saçı besleyerek daha hızlı uzamasına yardımcı olmaktadır. Beslenen saçlar, mat ve sönük bir görüntüden uzaklaşarak daha canlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşmaktadır.

Kayısı çekirdeği yağı, içerisinde kimyasal barındıran şampuanların yerine sağlıklı ve alternatif bir yol olarak önerilmektedir. Kayısı çekirdeği yağı, doğru uygulamalarda saç köklerini beslemekte ve saçta oluşan karışıklıkların daha kolay taranabilmesine yardımcı olmaktadır.

Kayısı Çekirdeği Yağı Kullanım Şekilleri

Kayısı çekirdeği yağı, cilt ve saç bakımı için kullanılabildiği gibi doğrudan tüketilebilende bir üründür. Kayısı çekirdeği yağının özellikleri ve kullanım şekli hangi amaçla kullanıldığına göre de değişiklikler göstermektedir. Bu kapsamda kayısı çekirdeği yağı kozmetik olarak kullanılacaksa ayrı, tüketilecekse ayrı olarak alınmalıdır. İçilebilen kayısı çekirdeği yağlarında “tüketime uygundur” ibaresine yer

verilmektedir.

Kayısı çekirdeği yağı cilt bakımı yapmak amacıyla her gün düzenli olarak kullanılabilmektedir. Ancak yağın güneşe çıkmadan önce kesinlikle sürülmemesi gerekmektedir. Bu kapsamda, bir pamuğa damlatılan 3 damla kadar kayısı çekirdeği yağı, temiz cilde uygulanarak kullanılabilmektedir. Özellikle kuru cilt üzerinde kullanılan yağ, etkisini birkaç dakika içerisinde göstermektedir.

Ciltte yara ya da mantar gibi iltihaplarla karşılaşılması durumunda kayısı çekirdeği yağından yardım alınabilmektedir. Bu gibi durumlarda temiz gazlı beze damlatılan kayısı çekirdeği yağının bölgeye masaj yapılarak uygulanması gerekmektedir.

Saç bakımı için kullanılacak kayısı çekirdeği yağı ise duş sırasında kullanılan şampuan, krem ve buna benzer ürünlerin içerisine ilave edilmektedir. Saça uygulanacak olan kayısı çekirdeği yağının iki damlası, istenilen sonucu almak için yeterli sayılmaktadır. Ancak kayısı çekirdeği yağı kullanımı sırasında çok sıcak ya da soğuk su kullanımı saç derisinin tahriş olmasına sebep olmaktadır.

Kayısı Çekirdeği Yağı Beslenmeye Nasıl Dahil Edilir?

Tüketime uygun olarak satılan kayısı çekirdeği yağında; doymamış yağ asidi, antioksidan ve bazı vitaminler yer almaktadır. Bu bileşimlerin hepsi insan vücudunun ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri arasındadır. Bu sebeple kayısı çekirdeği yağı, vücut için bir besin takviyesi işlevi de görmektedir.

Kayısı çekirdeği yağı; su, salata ve meyve sularının içerisine 5 damla kadar ilave edilerek tüketilebilmektedir. Yağı yalnız tüketmek isteyenler ise çay kaşığına 3 damla kadar damlatıp, doğrudan içebilmektedir. Düzenli tüketilen kayısı çekirdeği yağının kalp sağlığına oldukça iyi geldiği kabul edilmektedir. Kayısı çekirdeği yağı doğrudan tüketildiğinde; kalp krizi riskini en aza indirmekte ve kötü kolesterolün de düşürülmesine yardımcı olmaktadır.

Kayısı Çekirdeği Yağı Nasıl Elde Edilir?

Kayısı çekirdeği yağı, soğuk pres tekniği ile elde edilmektedir. Yani, kayısıdan alınan doğal çekirdekler yüksek basınç altında ezilmekte ve yağları çıkarılmaktadır. Bu teknik esnasında herhangi bir kimyasal ya da sıcak işlem yapılmadığı için de çekirdek içerisindeki tüm besin değerleri korunmaktadır.