Işıl ışıl bir gülüş için 5 altın kural!

Her insan daha beyaz ve parlak bir gülümsemeye sahip olmak ister. Dişlerinizden memnun olduğunuzda, hayatı daha özgüvenli yaşar ve daha güvenle gülümsersiniz. Bunun için öncellikle dikkat edilmesi gereken beş önemli kural var.

İyi ağız hijyeni sağlayın

Dişlerin güzel görünmesi için ağız ve diş sağlığının yerinde olması gerekir. Plak oluşumu, diş çürümesine neden olmasının yanı sıra dişlere sarı bir görünüm verir. Ağız sağlığını ve hijyenini korumak için plakların ve yiyecek parçacıklarının en iyi şekilde temizlenmesi gerekir. Florür dişler için hayati bir bileşendir, ancak gıda ürünlerinde yeterli miktarda bulunmaz. Bu nedenle florür için diş macunu ve gargara kullanımı dişler için fayda sağlar. Bu nedenle, yumuşak kıllı bir diş fırçası ve florürlü diş macunu ile günde iki kez fırçalamak dişlerin minesini güçlendirir ve ağzı bakterilerden koruyabilir. Bunun yanı sıra dişler arasındaki boşlukları temizlemek için diş ipi kullanılması gerekir, çünkü diş fırçası sadece diş yüzeyindeki yüzeysel kirleri temizleyebilir. Diş ipi kullanımı, dişler arasında sıkışmış plak ve kalıntıların giderilmesine yardımcı olduğu ve çürük risklerinizi azalttığı için özellikle tavsiye edilir.

Bazı yiyecek ve içecekleri çok fazla tüketmekten kaçının

Yediğiniz ve içtiğiniz her şey dişlerinizi etkiler. Bu nedenle, çok fazla siyah çay, kahve, renklendirici içeren içecek veya sigara kullanımı diş minesinin sararıp koyulaşmasına neden olur. Diş minesinin renk değiştirmesine neden olan diğer yiyecek ve içecekler arasında soslar ve koyu meyve suları bulunur. Bu nedenle dişleri lekeleyen yiyecek ve içecekleri tükettikten sonra dişlerinizi hemen fırçalamalısınız. Narenciye gibi çok asitli yiyecekler de diş minenizi aşındırabilir. Doğal olarak sarımsı bir renge sahip olan dentinin koyulaşmasına neden olur. Diş lekesi yapan içecekleri içmek için pipet kullanın ve leke bırakan gıdaların tüketimini azaltın.

Dilinizi temizlemeyi ihmal etmeyin

Nefesinizin güzel kokmasını sağlamak ve dildeki plakları çıkarmak için dilinizi temizlemelisiniz. Dilde biriken bakteriler ağız kokusunun en önemli nedenidir. Dilinizi, dil temizleyici ya da diş fırçanızın arka kısmı ile düzenli olarak kazımak, bakterileri yok etmenize ve ağzınızı sağlıklı tutmanıza yardımcı olur.

Yılda iki kez dişçiye giderek kontrollerinizi yaptırın

Rutin temizlik ve muayene için yılda en az iki kez diş hekimine kontrole gitmelisiniz. Sertleşmiş plakları çıkarabilir, diş sağlığınızı değerlendirebilir ve herhangi bir sorunu ciddileşmeden tedavi edebiliriz. Eğer dişlerinizde çapraşıklık varsa düzeltilebilir. Uygun hizada ve düz olan dişler daha düzgün temizlenir ve plak oluşumuna karşı daha dirençlidir. Diş ve diş etlerinizdeki sağlık problemlerinin giderilmesi, ağız sağlığınızın korunması için diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi çok önemlidir.

Dişlerinizi profesyonelce beyazlatın

Diş renginizde daha belirgin bir değişiklik istiyorsanız, gülümsemenizi profesyonel olarak beyazlatmamızı sağlamayı düşünün. Diş beyazlatma yöntemleri ile dişlerinizdeki lekeler giderilerek hayal ettiğiniz beyazlığa kavuşabilirsiniz. Bleaching ya da lazerli diş beyazlatma teknolojileri ile profesyonel diş beyazlatma ağız ve diş sağlığı korunarak yapılabilir. Bunun için alanında uzman bir diş hekiminden size özel daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.