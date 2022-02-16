İmplant tedavisi bir günde yapılabilir mi?

Dental implant cerrahisi, eksik veya hasarlı dişleri değiştirmenin uzun süreli, doğal görünümlü bir yoludur. Bazı dental implant yöntemleri birkaç ay boyunca bir dizi doktor ziyareti gerektirse de, bir günde diş implantı, tam olarak işlevsel dişlerin faydalarını hemen deneyimlemenizi sağlar.

Bir günde diş implantı nedir?

Bir günde yerleştirilebilen bir diş implant cerrahisi yöntemidir. Diş implantları, çene kemiğinize yerleştirildikleri için kırık veya eksik dişleri değiştirmenin en etkili yoludur. İmplantlar, diş kökleri gibi işlev görür, dayanıklı ve doğal görünümlü kuronların takılması için sabit bir temel sağlar. Bununla birlikte, geleneksel diş implantı yöntemleri, implantın yerleştirilmesi ile kronun takılması arasında bir iyileşme süresi gerektirir.

Bir günde diş implantı benzersizdir, çünkü geçici, tam işlevli dişler, dental implantların takıldığı gün yerleştirilebilir. Bu geçici dişler, özel, kalıcı dişleriniz yerleştirilmeye hazır olana kadar yerinde kalır. Bu, dental implant prosedürünüzden anında ve güzel sonuçlar almanızı sağlar.

Dental implantların sunduğu stabilite sayesinde güvenle gülümseyebilecek, konuşabilecek ve yemek yiyebilirsiniz. İmplantlar ayrıca çene kemiğini stabilize etmeye ve korumaya yardımcı olarak gelecekteki kemik kaybını önler. Diş implantları, takma dişler için popüler bir alternatiftir, çünkü protezler bir güçlük olabilir ve ayrıca çenede kemik kaybına da katkıda bulunabilir.

Kimler için uygundur?

Bir veya daha fazla eksik veya hasarlı dişiniz varsa

Anında kozmetik ve fonksiyonel bir diş gelişimi görmek istiyorsanız

İmplant bölgesinde yeterli kemik yoğunluğunuz varsa

Sağlıklı ağız dokusuna sahipseniz

Uygun bakım ile ömür boyu sürebilecek sonuçlar istiyorsanız

Kemik iyileşmesini olumsuz etkileyebilecek tıbbi durumların olmaması

Protez veya köprü tedavisine bir alternatif istiyorsanız

Dental implantlar için iyi bir aday olarak kabul edilmeden önce tedavi edilmesi gerekebilecek birkaç faktör vardır. Örneğin, çenenizde yeterli kemik yoğunluğunuz yoksa, implantı desteklemek için kemik grefti yapması gerekebilir. Diş eti hastalığınız veya diğer ağız sağlığı sorunlarınız varsa, prosedüre uygun olabilmeniz için tedavi edilmesi gerekir.

Bir günde diş implantı tedavisi için kişiye özel ayrıntılı bilgi almak için diş hekimine muayene olmalısınız.