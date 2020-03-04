Gül yağının faydaları - Gül yağı ne işe yarar?

Kozmetik firmalar tarafından elde edilen gül yağı, şampuanlar ile saç bakımı yaparken, gül kokulu kolonya ve parfümlerde, sabunlarda, yiyeceklerde, lokumlarda ve daha birçok alanda gül önemli faydaları sebebi ile üretimde kullanılmaktadır.

Gül Yağının Faydaları

1- Gülyağı aroma terapi alanında kullanılır. Kişiyi stresten arındırır. Huzurlu hissedilmesine yardımcı olur.

2- Kabızlık sorunu yaşayan kişiler, gül yağını karın kas bölgesine masaj yaparak uygulamaktadır. Bu masaj ile bağırsaklar rahatlatılmaktadır.

3- Gül yağı, hoş kokusu ile beğeni toplamaktadır. Ağız bakımında da kullanılan gül yağı, ferah nefes alınmasına destek olmaktadır.

4- Gül yağı, nefes darlığı ve astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarının tedavisinde faydalıdır.

5- Sağlıklı saçlara sahip olmak isteyen kişiler için gül yağı vazgeçilmez yağlar arasında yer alır. Çeşitli saç maskelerinde gül yağı kullanılmaktadır. Gül yağı sahip olduğu vitamin değerleri sayesinde saçların ihtiyacı olan nemi karşılamaktadır.

6- Gül yağı, etkili bir koku esansına sahiptir. Kalorifer üzerine dökülerek ya da klima üzerine sürülerek bulunulan odaların daha güzel ve hoş kokmasını sağlamaktadır.

Gül Yağı Ne İşe Yarar?

Gül yağı, pek çok amaçla kullanılmaktadır. Cilt bakımında sayısız faydaları olan gül yağı, saç bakımından banyo suyuna; doğal ilaç olarak solunum rahatsızlıklarının tedavisinden tutun da kabızlık gibi bağırsak sendromlarının giderilmesine yardımcı unsur olarak günlük hayatın önemli bir parçası olarak yerini almaktadır.

Özellikle Sağlık ve kozmetik alanındaki faydaları göz ardı edilmeyecek derecede önemlidir. Bakım kürlerinde yer alan ana maddeler arasında bulunmaktadır. Yerini dolduracak başka bir bitkisel üründe mevcut değildir. Nadide ve özel bir bitkisel yağdır.

Gül Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Gün içinde makyaj yapanlar, makyaj temizlemek için bir kaç damla gül yağı kullanmaktadırlar. Bu amaçla kullanılan gül yağı, sadece makyajı temizlemekle kalmayıp aynı zamanda ciltte oluşan kir ve yağı da ciltten atmaktadır.

Sıcak iklimlerde, sıcaklık derecelerinin yüksek olduğu şehirlerde ciltlerinde lekelenme sorunu yaşayan kişiler için uzmanlar tarafından gül yağı kullanımı tavsiye edilmektedir. Gül yağı kullanımı ile birlikte ciltte bulunan lekelerin görünümünde hafifleme olmakta ve zamanla lekelerin kaybolması gözlemlenmektedir.

Gül yağı, ciltteki ufak yaraları iyileştirmek için de kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan vitaminler sayesinde, hücre onarımını hızlandıran gül yağı, ciltte oluşan egzama ve yara etkilerini de iyileştirici etki göstermektedir. Cilt kuruluğu yaşayan kişilere önerilen bitkisel yağlardan biri de gül yağıdır. Çünkü gül yağı, nem dengesini korumaktadır. Topuk ve dirseklerde ortaya çıkan kurumayı yok etmektedir.

Gül yağı ile cilde masaj yapılarak kan dolaşımının hızlandırılmakta ve böylelikle cildin daha canlı görünmesi sağlanmaktadır.

Gül yağının ciltte bulunan çatlaklara düzenli olarak sürülmesinin bu çatlakları iyileştirdiği yapılan araştırma sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Gül yağının insan cildine bir diğer önemli faydası ise saç derisine ilişkindir. Saçlarda görülen kepeklenme problemi bir çok kişinin şikayetçi olduğu genel sorunlar arasındadır. Gül yağı, saçlarda görülen kepeklenmeye karşı kullanılmaktadır. Gül yağı, saç derisini nemlendirmekte ve saçların sağlıklı bir hal almasına katkı sağlamaktadır.

Gül Yağının Fiyatı Ne Kadar? Nerede Satılır?

Sayısız faydaları olan gül yağını temin etmek isteyenler, alışveriş dükkanlarının kozmetik ürünler reyonlarına göz atabilirler. Aktarlardan da gül yağı satın alınabilmektedir. Gül yağı alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus alınacak gül yağının doğal olmasıdır. Gül yağının yapım aşamasında kullanılan teknikler gül yağının fiyatını yakından etkilemektedir. İkamet edilen şehirde gül yağını bulunmuyorsa, internet üzerinden güvenilir ve bilinen firmalardan gül yağı temin edilerek, uygun ücretler karşılığında kapıya teslim olarak alınabilmektedir. Gül yağı fiyatları, üreten firmalara, marka adına, üretim kalitesine, üretim tekniklerine ve alınacak miktara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Gül yağı fiyatları piyasa koşullarına göre ortalama 20 Türk Lirası ile 100 Türk Lirası arasında değişmektedir.