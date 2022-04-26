Genital problemlerin tedavisinde hangi uygulamalar tercih ediliyor?

Genital problemlerin tedavisi hasta memnuniyeti en yüksek operasyonlar arasında yer alır. Kadınların kendisini daha özgüvenli hissetmesine ve partneriyle cinsel hayatının da düzelmesine yardımcı olur, çünkü genital bölgedeki problemler kadınlarda cinsel isteksizliğe de yol açabildiği için evlilikleri de olumsuz yönde etkileyebiliyor.

En yaygın estetik problemler arasında; vajinoplasti, labioplasti, trombositten zengin plazma (PRP) ile vajinal gençleştirme, genital bölge dolgusu, lazerle genital estetik, orgazmik shot, kızlık zarı dikimi uygulaması yer alır.

Vajinoplasti

Vajinoplasti, vajen dokusundaki genişlemelere, gevşemelere bağlı olarak oluşan fonksiyonel kayıplara neden olabilecek yapı bozukluklarında başvurulan vajen daraltma operasyonlarını içermektedir. Vajen genişletme operasyonları da vajinoplasti operasyonu ile yapılmaktadır.

Vajen genişlemesi özellikle ilerleyen yaş, geçirilen gebelikler, zayıf kollajen yapısına sahip kişilerde, yapılan doğumlara da bağlı olarak vajen dokusunda genişleme ve esneme durumu olan kişiler için uygulanır. Cerrahi olarak veya cerrahi dışı vajina daraltma ve vajina sıkılaştırma tedavileri mevcuttur.

Labioplasti

Kadınların vulvasındaki iç ve dış dudaklarında yapılan bütün cerrahi estetik operasyonlara labioplasti denir. İç ve dış dudaklarda meydana gelen sarkıklık, büyüklük ve fazlalık kısımlarına uygulanan, görüntü açısından güzelleştirmek için yapılan cerrahi estetik operasyondur. Son zamanların en çok tercih edilen genital estetik operasyonlarından biridir. Kadınlarda birçok soruna sebep olabilmektedir. Bunlar vajinal enfeksiyon, özgüven kaybı, cinsel isteksizlik ve hissizlik, tahriş, yürürken, bisiklete binerken ve otururken zorlanma, terleme ve koku problemleri, tayt veya pantolon giyildiğinde genital bölgenin dış taraftan belli olması gibi durumlar yaşanabilmektedir.

Labioplasti ameliyatı yaklaşık bir, bir saat süren, aynı gün eve dönülebilen bir operasyondur. Labioplasti ameliyatının doğum yapmak isteyenlere, gebe kalmaya, kızlık zarına ve idrar yapmaya hiçbir zararı yoktur.

Trombositten Zengin Plazma ile vajinal gençleştirme (PRP)

Menopoza girmiş kadınlarda hormon eksikliğinde, vajina kuruluğu, kaşıntı, idrar kaçırma, vajinal sarkma, orgazm olamama, cinsel ilişkide haz alamama gibi durumlarda genital bölgede trombositten zengin plazma uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulama cerrahi işlem gerektirmeyen genital estetik kapsamı altında yapılan kolay ve etkili bir yöntemidir. Hasta memnuniyeti yüksek bir operasyondur. Trombositten zengin plazma uygulamasıyla genital bölge kırışıklıkları azalır, hücre yenilenmesiyle vajinal doku gençleştirilir, genital bölgeye dolgunluk, idrar deliğinin etrafına plazma uygulamasıyla idrar kaçırma problemleri önlenebilir. Alerji ve yan etki gibi bir durum söz konusu değildir. İşlem yaklaşık 5-10 dakikada tamamlanabilmektedir.

Genital bölge dolgusu

Yaşlanmaya veya obezite operasyonları gibi hızlı kilo vermeye bağlı, küçük ve büyük dudaklarda sarkıklık gibi genital bölgede estetik problemler görülmektedir. Bu problemler o bölgedeki yağ dokusunun azalması nedeniyle oluşur. Tedavi için son zamanlarda popüler olan genital bölge dolgusu yapılmaktadır. Yağ dokusunu kaybederek incelen genital bölge dudaklarının eski haline getirmek amacıyla yapılması gereken en uygun tedavi yöntemidir. Genital dudaklarda oluşan sarkmalar yağ dokusu kaybı, kollajen bağ dokusunun azlığı, hormonal problemler, sigara kullanımı gibi sebeplerden de kaynaklanabilir.

Bu işlem hyalüronik asit enjeksiyonu ve yağ enjeksiyonu olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmaktadır. Hyalüronik asit enjeksiyonu, iki dudak için de yapılmaktadır. Ortalama 6 ay ile 1 yıl arası kalıcılığı olan bu dolgu lokal anestezi ile yapılan kolay ve kısa bir işlemdir. Yağ enjeksiyonunda ise transfer edilecek yağ karın, bacakların iç kısmı veya kalçadan liposuction ile alınır ve kanül ile enjekte edilerek hastanın daha dolgun dudaklara sahip olması sağlanır.

Lazerle genital estetik

Vajinanın görüntüsünden veya fonksiyonel açıdan kişiyi rahatsız eden durumlarda genital estetik tedavisi uygulanır. Günümüzde cerrahi işlem olmadan daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Lazerle genital estetik cerrahi işlem gerektirmeden yapılan uygulamalardan biridir. Lazerle birçok genital estetik problemi tedavi edilebilmektedir.

Lazerle vajina daraltma işlemi ağrı ya da acının hissedilmeyen ve anestezi gerektirmeyen ameliyatsız bir işlemdir. Genital bölge beyazlatma, vajinadaki renk değişikliklerinde ve koyulaşma tedavisi için uygulanır. Lazerle genital bölgeyi sıkılaştırma ise genellikle idrar kaçırma, cinsel ilişki de zevk alamama, rahim sarkması, vajina kuruluğu ve bağırsak sarkması yaşan kişilerde tercih edilmektedir. Ortalama yarım saat süren ağrısız bir işlemdir.

Orgazmik shot uygulaması

Klitoris ve vajen içindeki duyarlı cinsel haz noktalarına yapılan orgazmik shot uygulaması, orgazm noktalarına yapılan genital orgazm aşısıdır. Hastaya uygulanan orgazm aşısı ile orgazm sıklığında ve yoğunluğunda artış hedeflenir. O-shot uygulaması cinsel ilişkide haz ve orgazm yoğunluğunun artışını sağlamak için yapılmaktadır. Ayrıca cinsel ilişkide haz alan kişiler yaşamış oldukları hazzı artırmak istemeleri durumunda da orgazmik shot uygulamasına başvurabilirler.

Orgazm shot uygulamasında hastaya kendi kanı alınarak hazırlanan serum, hastanın klitoris çevresi, G noktası ve çevresine lokal anestezi sonrası uygulanır. Orgazm aşısı içerdiği büyüme faktörleri etkisi ile kanlanmayı ve duyarlılığı artırarak cinsel uyarılmayı kolaylaştırır.

Orgazmik shot uygulaması kadınlarda idrar kaçırma sorunları için de kullanılmaktadır. Kadınlarda mesane boynu ve idrar kanalı çevresinde kollajen bağ dokusu çeşitli faktörlere bağlı olarak zaman içerisinde zayıflamaktadır. Bu sebeple özellikle doğum yapmış ve ileri yaştaki kadınlarda öksürük, gülme ve ağır kaldırma gibi fiziksel aktivitelerle idrar kaçırma problemi sık olarak ortaya çıkmaktadır. Orgazm aşısı ile bu bölgede doku desteği ve hücre yenilenmesi sağlanmaktadır.