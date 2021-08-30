Geceleri mide yanmasına ne iyi gelir? Uykudan uyandıran mide ağrısı nasıl geçer?

Mide yanmaları insanların sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunlarından bir tanesidir. Özellikle gece tüketilen besinlerin sindirimi zor olması sebebi ile midede ağrı ya da yanmalara sebebiyet verebilmektedir. Bu durumun altında gastrit, reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları olabilmektedir.

GECELERİ MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Midede meydana gelen yanmaların pek çok sebebi olabilmektedir. Bu sebeplerden bazıları hafif rahatsızlıklar olsa da bunun yanında mide yanmalarının ciddi bir sebebi de olabilmektedir. Mide yanmalarının bazı türleri gündüz ortaya çıkarken bazıları ise gece meydana gelir. Hatta bazen gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli mide yanmaları olabilmektedir.

Mide yanmaları süreklilik arz ediyorsa altında yatan sebebin öğrenilmesi için mutlaka bir doktora görünmek gerekmektedir. Hastalığın teşhisi konduktan sonra uygulanan tedavi yöntemleri ile mide yanmasından kurtulmak mümkündür.

Geceleri meydana gelen mide yanmaları genellikle gece geç saatlerinde yenen yiyeceklerden kaynaklanmaktadır. Yatmaya yakın yenen ve hazmı zor olan gıdalar sebebi ile geceleri midede yanma durumu oluşabilmektedir. Bazen daha ciddi problemler sebebi ile de midede yanma sorunları oluşabilmektedir. Geceleri oluşan mide yanmalarının bir takım sebepleri;

Kişilerin bazı gıdalara karşı alerjisinin olması

Uyumadan hemen önce bir şeyler yiyip içmek

Tümör

Mide kanseri

Çok fazla alkol ve sigara tüketimi

Adet Döngüsü

Obezite

Hamilelik

Virüslere bağlı bir takım hastalıklar olabilmektedir.

UYKUDAN UYANDIRAN MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Süreklilik arz eden ve kişilerin gece uykudan uyanmasına sebep olacak kadar şiddetli olan mide ağrıları için bir doktora görünmek son derece önemlidir. Mide ağrılarında uygulanabilecek bir takım doğal yöntemler ile de bu ağrılardan kurtulmak mümkün olmaktadır.

Özellikle zencefil mide rahatsızlıkları için son derece faydalıdır. Zencefil çayı besinlerin hazmını kolaylaştırmaktadır. Bunun yanında midenin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Karnabaharın haşlanarak tüketilmesi midenin çok fazla asit üretmesinin önüne geçmektedir. Midede ülser gibi rahatsızlıklar olması halinde mide içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Elma sirkesinin su ile karıştırılıp içilmesi midede ülser gibi rahatsızlıkların oluşumunu engellemektedir. Çiğ patatesin suyunun sıkılıp tüketilmesi midenin asit dengesinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanında çiğ patates suyu mide yanmalarına karşı da son derece etkilidir.