Fazla kilolardan kurtulmak mümkün! İşte forma sokan estetik yöntemler!

Kilonuza dikkat etmenize ve düzenli spor yapmanıza rağmen hala arzu ettiğiniz vücut hatlarına ulaşamadıysanız belki de küçük bir cerrahi dokunuş sizi istediğiniz forma sokabilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete daha fit bir görünüme sahip olmak için uygulanabilecek cerrahi seçenekleri anlattı.

DAHA BELİRGİN KARIN KASLARI VEYA POPO MÜMKÜN

''Uzun süredir karbonhidrat tüketmemenize ve vaktinizin önemli bölümünü spor salonunda geçirmenize rağmen hala istediğiniz vücut hatlarına ulaşamamış olabilirsiniz, bu çok normal. Mükemmel vücuda ulaşmaya çalışırken diyet ve egzersiz noktasında bünyenizi daha fazla zorlayamayacağınız o sınıra ulaştığınızda plastik cerrahi artık yardımınıza koşabiliyor. Daha belirgin karın kasları veya daha belirgin bir popo küçük cerrahi müdahalelerle sağlanabiliyor. Bu konuda uygulanabilecek seçenekler arasında High Degfinition Liposuction, Skinny BBL ve Popo protezleri'ni sayabiliriz.

HİGH DEFİNİTİON LİPOSUCTİON İLE BAKLAVA GÖRÜNÜMLÜ KARIN KASI

İnsan derisinin alt tabakasında bulunan yağ tabakası genel olarak iki katmandan oluşuyor. Derinde bulunan yağ tabakası kilo aldıkça genişleyen ve herkesi rahatsız eden yağlanmadan sorumlu olan kısımdır. Yüzeyel yağ tabakası ise deriye canlılığını ve kayganlığını sağlayan, damarlardan zengin yağ tabakasıdır. Bu yüzeyel yağ tabakası klasik liposuction'da korunması gereken kısımdır. Derin yağ tabakası ise işlem sırasında vücut dışına alarak incelme sağladığımız tabakadır. Aktif olarak sporla ilgilenen kişilerde bu tabaka hali hazırda oldukça incedir. Tüm diyet ve spora rağmen hala karın kası görüntüsüne kavuşamayan kişilerde bu yüzeyel yağ tabakası üzerinde de işlem yapıyor ve baklava görüntüsünü elde edebiliyoruz. Vaser ve power-asissted liposuction tekniklerinin bir arada kullanıldığı bu işlemde tecrübe oldukça önem kazanmakta. Yapay bir görüntü elde etmeden bu işlemi sonlandırmak için iyi bir planlama ve hassas liposuction tekniklerinin kullanılması gerekmektedir.

SKİNNY BBL İLE YUVARLAK VE SIKI BİR POPO GÖRÜNÜMÜ

Sporla ilgilenen herkes bacak ve popo egzersizlerinin ne kadar yorucu ve zorlu olduğunu bilir. Özellikle popo bölgesinin şekillendirilmesi ciddi bir disiplin gerektirmektedir ve bazen uzun süreli egzersize rağmen istenen şekil elde edilemeyebilir. Bu noktada Skinny BBL operasyonu sizin için kurtarıcı olabilir. Özellikle bel, karın ve uyluk bölgesinde toplanan yağlar popoyu büyütmek ve ona daha yuvarlak, sıkı bir görüntü kazandırmak için kullanılabilir. Popo bölgesine deri ve kas arasına ultrason eşliğinde enjekte edilen yağlar arzu edilen görüntüyü sağlayabilir.

POPO PROTEZLERİ İLE KALKIK POPO GÖRÜNÜMÜ

Eğer kişide Skinny BBL operasyonu için gerekli yağ yok ise bu sefer popo protezi cerrahisi ön plana gelmektedir. Popo kası içerisinde yerleştirilen popo protezleri ile yuvarlak, sıkı ve kalkık popo görüntüsü elde edilebilir. Supercharged BBL denilen teknikte ise popo implantları ve yağ enjeksiyonu birlikte kullanılarak popo bölgesinde hem projeksiyon hem de kalça dolgunluğu elde edilebilir.