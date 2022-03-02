°
Şehir seçiniz
    BİST1.9860.82EURO15.711.32USD14.121.68ALTIN875.650.77
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    SağlıkErken tedavi okul başarısını olumlu etkiliyor!
    HaberlerSağlık Haberleri Erken tedavi okul başarısını olumlu etkiliyor!
    ABONE OL

    Erken tedavi okul başarısını olumlu etkiliyor!

    Yenidoğan her bin bebekten 1 ile 3'ü işitme kaybıyla doğuyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oranın binde 6'ya kadar çıkabildiğini hatırlatan Doktor Odyolog Bahtiyar Çelikgün, “İşitme kaybının önüne erken tanı ve tedavi ile geçmek mümkün. Özellikle çocukluk döneminde oluşan işitme kayıplarının erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının yürütülmesi çocukların dil gelişimi ve okul başarısında oldukça önemli. Olumsuz etkilerin önüne geçebilmek ve erken müdahale için düzenli aralıklar işitme testi yaptırılmalı” açıklamasında bulundu.

    02.03.2022 - 18:28 |
    Erken tedavi okul başarısını olumlu etkiliyor!

    TUİK tarafından yapılan güncel çalışmalara göre 2-17 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık yüzde 2’sinde işitme kaybı olduğu belirtiliyor. Dolasıyla yenidoğan işitme taramasıyla erken dönemde tanı konulamayan ya da çocukların sonraki dönemlerde de işitme kaybı yaşayabildiğini söyleyen Doktor Odyolog Bahtiyar Çelikgün, “Özellikle dil gelişiminin kritik olduğu dönemlerde veya okul dönemlerinde ortaya çıkabilecek çok hafif dereceli bir işitme kaybı bile çocukların dil, konuşma ve beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu araştırmalar sonucunda, bizler 2022 yılını pediatri yılı olarak benimsiyor, çalışmalarımızı bu çerçevede geliştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

    İŞİTME KAYBINA ERKEN MÜDAHALE EDİLMESİ ÖNEMLİ

    İşitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı yaşayan çocukların erken müdahale edilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Çelikgün, “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yenidoğan işitme taraması programları işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi için büyük bir destek sağlıyor. Bu programlar ile işitme kaybı yaşayan çocukların sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri etkilenmeden, en uyumlu şekilde topluma karışmaları, ailenin ve toplumun bu konudaki duyarlılığının ve bilinç düzeyinin artması amaçlanıyor. Gelecek dönemde oluşabilecek yıkıcı etkilerin önüne geçebilmek ve çocukların yaşıtlarıyla aynı gelişimi gösterebilmesi için işitme kaybı şüphesi olmasa bile düzenli aralıklarla işitme testi yaptırılması çok önemli” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Okulda, sınıfta, otobüste, uçakta maske takılacak mı? Resmen belli oldu, tek şartı var

    Okulda, sınıfta, otobüste, uçakta maske takılacak mı? Resmen belli oldu, tek şartı var

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

    HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

    HES kodu ile ilgili son dakika kararı! Resmen değişti, herkesi ilgilendiriyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Toplu taşımada maske zorunlu mu, otobüslerde maske takmak zorunlu mu? Maske kuralları!

    Toplu taşımada maske zorunlu mu, otobüslerde maske takmak zorunlu mu? Maske kuralları!

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika kararı! Zam geldi, benzin ve motorin...

    Sıradaki Haber
    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko: NATO ile hiçbir olay olmayacağının garantisi yok

    Sıradaki Haber
    ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

    ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüğü sınavı geç başvurusu başladı!

    Sıradaki Haber