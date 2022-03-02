Erken tedavi okul başarısını olumlu etkiliyor!

TUİK tarafından yapılan güncel çalışmalara göre 2-17 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık yüzde 2’sinde işitme kaybı olduğu belirtiliyor. Dolasıyla yenidoğan işitme taramasıyla erken dönemde tanı konulamayan ya da çocukların sonraki dönemlerde de işitme kaybı yaşayabildiğini söyleyen Doktor Odyolog Bahtiyar Çelikgün, “Özellikle dil gelişiminin kritik olduğu dönemlerde veya okul dönemlerinde ortaya çıkabilecek çok hafif dereceli bir işitme kaybı bile çocukların dil, konuşma ve beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Bu araştırmalar sonucunda, bizler 2022 yılını pediatri yılı olarak benimsiyor, çalışmalarımızı bu çerçevede geliştirmeye özen gösteriyoruz” dedi.

İŞİTME KAYBINA ERKEN MÜDAHALE EDİLMESİ ÖNEMLİ

İşitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı yaşayan çocukların erken müdahale edilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Çelikgün, “Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yenidoğan işitme taraması programları işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi için büyük bir destek sağlıyor. Bu programlar ile işitme kaybı yaşayan çocukların sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri etkilenmeden, en uyumlu şekilde topluma karışmaları, ailenin ve toplumun bu konudaki duyarlılığının ve bilinç düzeyinin artması amaçlanıyor. Gelecek dönemde oluşabilecek yıkıcı etkilerin önüne geçebilmek ve çocukların yaşıtlarıyla aynı gelişimi gösterebilmesi için işitme kaybı şüphesi olmasa bile düzenli aralıklarla işitme testi yaptırılması çok önemli” dedi.