Dut pekmezinin faydaları nelerdir? Dut pekmezi neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Dutun ezilip şıra ismi verilen sıvıya dönüştürülmesi, ardından bu sıvının da kaynatılarak koyu şuruba dönüşmesi neticesinde dut pekmezi elde edilmektedir. Dut pekmezi, sağlığa olan yararlarıyla ön plana çıkar. Genel olarak karaduttan üretilen dut pekmezi, kendine özgü rengi ve oldukça değişik tada sahip olmasıyla bilinir. Dut pekmezi; hızlıca kana karışan özelliğe sahip olduğu özelliğinden sonra bedenin enerji gereksinimine önemli bir kaynak olarak tanımlanır. Bilhassa gelişim çağındaki çocukların ve gebelerin tüketmesi gerektiği dut pekmezi, bilhassa Karadeniz'de kahvaltılardaki en mühim besinlerden birisidir. Soğuk kış zamanlarında insan vücudunun ısısını yükseltip, enerji vermektedir.

Dut Pekmezinin Faydaları Nelerdir?

Dut pekmezinin yararları;

- Kansızlık için yararlıdır.

- Çocukların gelişimi ve büyümesine etkilidir.

- Bilhassa sporcular adına sağlıklı enerji deposu olarak tanımlanır.

- Dut pekmezi, sağlığa yararları ile bilinir. Bununla beraber bilhassa ülser ve gastrit sorununa mide hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

- Kış mevsiminde soğuğa karşı olan vücut direncini çoğaltır.

- Astım ve bronşit rahatsızlığı tedavisinde önemli rol oynamaktadır.

- Dut pekmezi; uzmanlar tarafından boğaz ve ağız enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılmaktadır.

Çocuklarda ağız içerisinde oluşan pamukçuk gibi enfeksiyonların, ağız gargarası şeklinde dut pekmezi kullanılmaları önerilmektedir.

- Dut pekmezi, idrar söktüren özelliğe sahiptir.

- Yüksek enerji veren özelliğinden ötürü kilo almaya destek olur.

Dut Pekmezi Neye İyi Gelir?

Dut pekmezinin iyi geldiği konular;

- Emziren annelerin sütünün artmasına destek olur.

- Dut pekmezi; öksürükten kurtulmak adına oldukça yararlı özelliklere sahiptir.

- Dut pekmezini, gelişim çağında olan çocukların tüketmeleri önerilmektedir. Dut pekmezi; çocukların sağlıklı büyümesine yardımcı olur.

- Dut pekmezi; gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı gibi problemlere karşı oldukça önemli görevlere sahiptir.

- Boğazında ve boğazında iltihapların oluşmasına yardımcı olur.

- Dut pekmezi; zekanın gelişmesine ve beyinsel fonksiyonların yarar sağlar.

- Dut pekmezi; fiziksel aktivite ve spor öncesi enerjinin artmasına yardımcı olur.

Dut Pekmezi Ne Kadar Tüketilmelidir?

Dut pekmezi; yoğun kıvama sahip olduğu için tek başına tüketilmesi oldukça zordur. Bu yüzden tahinle karıştırıp tüketmek gerekir. Kansızlık problemi olanlar veya kan şekeri düşük olan bireyler, sabah aç karna iki yemek kaşığı kadar dut pekmezi tüketebilirler.