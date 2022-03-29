Diz kireçlenmesinde hangi tedavi yöntemleri tercih edilmektedir?

Diz kıkırdağı diz ekleminde düz bir yüzey oluşturarak hareket sağlayan dokudur. Kıkırdak hasarının kendi kendini iyileştirme özellikleri zayıftır. Diz ekleminin kıkırdak yapısının çeşitli nedenlerle bozulmasına ve zayıflaması diz kireçlenmesine yol açar. Özellikle 50 yaş üstü hastalarda diz eklem ağrısı, hareket kısıtlılığı, diz eklemi deformitesi, egzersiz sırasında diz ekleminde ses çıkması, merdiven inip çıkarken artan ağrı şikayetleri kireçlenme sorunun belirtileri olabilir. Diz kireçlenmesinin nedenleri ise; yaşlanma, romatizmal hastalıklar, enfeksiyon, inflamatuar hastalıklar ve hemofili olabilir.

Sıklıkla tercih edilen tedavi yöntemleri nelerdir?

Hastanın fizik muayenesinde röntgende dizde hassasiyet, diz eklem aralığında kıkırdak kaybına bağlı daralma veya eklem yüzeyinde bozulma görülmesi ile uzman hekim kireçlenme tanısı koyabilir.

Tedavi hastanın yaşına, beklentilerine, şikayetinin ciddiyetine, kireçlenmenin sebebine ve yaygınlığına göre değişir. Hasta daha gençse ve erken kireçlenme şikayeti ciddi değilse öncelikle ameliyatsız tedavi önerilir. Hasta aşırı kilolu ise kilo verilmesi önerilir. Ağır işlerden uzak durması ve merdivenlerden veya yokuşlardan inip çıkmaması uyarıları yapılır. Egzersiz tedavisi özellikle uyluk kaslarını güçlendirmek için önerilir. Ağrı kesici ilaç kullanımı, buz tedavisi uygulaması ve diz içi ilaç uygulamaları da önerilebilir.

İlerleyen şikayetlerde ise cerrahi yöntemlere başvurulması gerekebilir

Artroskopi: Diz eklemini iki küçük delikten tam olarak açmadan diz lezyonlarını tespit etmek ve tedavi etmek için tasarlanmış bir yöntemdir. Rahatsızlığın tekrarlama ihtimali olan hastalarda geçici iyileşme sağlayabildiğini göstermiştir.

Yüksek tibial osteotomi: 65 yaş altı hastalarda diz eklemi iç yüzeyinde oluşan kireçlenmenin tedavisi için geçerlidir. Bu tedavinin amacı, dizin yüklenme düzlemini hafifçe dışa doğru hareket ettirerek diz eklemi içindeki basıncı azaltmak, böylece kireçlenmenin ilerlemesini yavaşlatmaktır.

Tek taraflı (unikondiler) diz protezi: Diz ekleminin özellikle iç yüzünü tutan kıkırdağın aşınmasında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide amaç, diz ekleminin sadece iç tarafındaki hasar görmüş kıkırdağın implant ile değiştirilerek, ağrısız ve hareketli bir diz ekleminin oluşturulmasıdır. Hasta, ameliyat sonrasında, ertesi gün hareket etmeye başlayarak, dizine yük bindirebilmektedir.