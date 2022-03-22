Ciltte bahar temizliği zamanı! İşte sağlıklı bir cilt için yapılması gerekenler!

Kış mevsiminin soğuk havası ciltte bazı problemleri meydana getirirken, mevsim değişikliğinde ciltte meydana gelen kurulukları ve yıpranma belirtilerini sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için doğru adımları uygulamak büyük önem taşıyor. Bu kapsamda cilt yenileme, cilt genleştirme gibi cilt üzerinde meydana gelen kusurların tedavi edilmesinde uygulanan mezoterapi hakkında bilgiler veren Dr. Kemali Güneş, “Özellikle mevsim geçişlerinde birçok kişi cilt problemi ile karşı karşıya kalıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kişiler bedenen ve ruhen arınmaya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden her mevsim uygulanabilen ve cilt kusurlarının tedavisinde en yüksek verim aldığımız mezoterapi ile en hızlı sonuçları alıyoruz. Bu işlem cildin yenilenmesinde, gençleşmesinde ve dış faktörlerin etkilerine karşı en doğal ve faydalı yöntem olarak uygulanıyor” dedi.

KİŞİNİN İSTEK VE İHTİYAÇLARI ÖN PLANDA TUTULUYOR

Sağlıklı bir cilt görünümü için kişinin ilk olarak istek ve ihtiyacına göre bir işlem uygulanması gerektiğini belirten Dr. Kemali Güneş, “Mezoterapi sürecinde kişinin istek ve ihtiyaçları tespit edilir. Belirlenen vitaminler, mineraller ile amino asitler, hyalüronik asitle karıştırılarak belirli oranlarda cilt altına 4 mm’lik boyutlarda iğnelerle enjekte edilir. Bu sayede cilt altındaki kolajen yapılarını uyarılır. Cilt, mezoterapi işlemi sonrasında daha canlı ve dinlenmiş gözükür. Bu sayede acısız bir yöntem ile istediğiniz cilde kavuşmak mümkün oluyor’’ dedi.

YENİLENME SÜRESİ 21 GÜN!

Mezoterapi işleminin 1-3 hafta aralıklarla uygulanabildiğinin altını çizen Dr. Kemali Güneş, “Kişinin cilt tipine göre ortalama 3-4 seans süren bir tedavidir. Aralıklı olarak 3-6 ayda, tek koruma seansı önerilir. Yüz mezoterapisi uygulamasında ciltte ışıltı ve canlılık 3-4 gün sonra, ciltte sıkılaşma ise kolajenin yenilenme süresi olan 21 günden sonra kendini gösterir. Tedavi bittikten sonra cilt yenileme etkisi devam eder” dedi.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN BESLENME DÜZENİ ŞART!

Cildi dış etkenlerden korumak için beslenme düzenine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Kemali Güneş, “Her ne kadar mucizevi sayılabilecek bir tedaviyle güzel sonuçlar alsak da cildimize zarar veren dış etkenlerden korunmadan tek başına sadece bu uygulama yeterli değildir. Günde en az iki litre su tüketmek, protein ağırlıklı, karbonhidratın az olduğu beslenme düzeni ve haftada en az iki gün yürüyüş gibi aktivitelerin yapılması cilt kalitesini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu sayede yapılan uygulama, hızlı bir şekilde cilde etki ederek hızlı bir sonuç alınmasını sağlar’’ diye belirtti.