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    SağlıkCildi aydınlatıyor, ölü hücrelerden arındırıyor!
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    Cildi aydınlatıyor, ölü hücrelerden arındırıyor!

    Evde bulunan malzemelerle kolay ve ucuz yoldan güzelleşmenin sırlarını veren Güzellik Koçu Meltem Demir, elma sosu maskesiyle cildi aydınlatmanın mümkün olduğu söyledi.

    27.03.2022 - 17:23 |
    Cildi aydınlatıyor, ölü hücrelerden arındırıyor!

    Elmanın birçok faydası olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, “Elmalar doğal olarak güçlü bir malik asit kaynağıdır. Bu sebeple elmaları cilt bakım maskelerinde kullanmak oldukça faydalıdır” dedi.

    ÖLÜ CİLDİ ARINDIRIR

    Erken yaşlanmayı önlemek için antioksidanın güç sağlayacağını aktaran Demir, “Elma, donuk bir cildi aydınlatmaya yardımcı olur ve cildi tahrişe ve akne oluşumuna katkıda bulunan ölü cilt hücresi birikiminden arındırır” diye konuştu.

    YÜZE VE BOYNA UYGULAYIN

    Elmayla yapılacak güzellik uygulaması hakkında da bilgi veren Demir, elma sosu maskesi için gerekli malzemeleri “2 yemek kaşığı organik, koruyucusuz elma püresi, 1 yemek kaşığı öğütülmüş organik yulaf, 1 çay kaşığı ham organik bal, 2 çay kaşığı limon suyu” olarak sıraladı.

    Hassas cildi olanların isteğe bağlı olarak limon suyunu kullanmaması tavsiyesinde bulunan Demir, “Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 10 dakika bekletin. Maskeyi yıkarken, cildi dairesel hareketlerle nazikçe ovmaktan çekinmeyin. Havlu kurulayın ve nemlendirici ile takip edin” ifadeleri kullandı.

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