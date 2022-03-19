Bahar aylarında hamileliği sağlıklı geçirmek için 6 ipucu!

Baharın gelişi, vücudun alıştığı sistemin de değişmesi anlamına geliyor. Bu süreci hamile geçirecek olanlar ise değişimlerden dolayı endişe duysa da bazı alışkanlıklarda yapılacak değişiklikler ve beslenme rutinine eklenecek besin değeri yüksek gıdalarla hem anne adayının hem de bebeğin konforunu sağlamak kolaylaşıyor. Gebelerin bahar aylarında özen göstermesi gereken birkaç konu olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, baharda rahat bir hamilelik geçirmenin ipuçlarını sıraladı.

BAHARI FIRSAT OLARAK GÖRÜN

Güneş kendini gösterdikçe psikolojik olarak canlanan vücut, fizyolojik olarak da değişimlere uğruyor. Özellikle de hamileler, farklı bir mevsime geçerken diğer bireylere göre çok daha fazla etkileniyor. Kış boyunca eve kapanan hamileler, baharı bir fırsat olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü kış aylarının kasveti yerini baharın renklerine bırakacak ve gebeler kendilerini çok daha enerjik hissedecek. Bu süreçte olabildiğince açık havanın ve güneşin tadını çıkarmalı, kısa yürüyüşler yapılmalıdır.

VİTAMİN VE MİNERAL YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLMELİ

Tabiat, baharın gelişimiyle birlikte adeta bir kabuk değişimi yaşıyor ve en değerli hazinelerini canlılara sunuyor. Bu süreçte meyve ve sebze çeşitliliği artarak anne adaylarına sağlıklı beslenme için gerçek bir fırsat sağlıyor. Baharın habercisi olan birçok meyve ve sebze bebeğin sağlıklı gelişimini destekleyen vitamin, mineral ve kalsiyum yönünden zengin olduğundan dengeli bir beslenme listesi, baharı en efektif şekilde geçirmek için çok önemli.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK GIDALARA SOFRALARDA YER AÇILMALI

Baharla birlikte harcanacak enerjinin de artacağı düşünüldüğünde besin değeri yüksek yiyeceklere yönelmek gerekiyor. Bu anlamda çilek, badem, peynir, yoğurt, yumurta, tavuk eti, balık, mercimek gibi besinler bolca tüketilirken hazmı zor yağlı kızartmalardan ve şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır.

GİYSİLER CİLDE NEFES ALDIRMALI, HAREKETİ KOLAYLAŞTIRMALI

Sıcaklıklar günden güne artarken hamileliğe bağlı olarak vücut ağırlığı da aynı paralellikte artıyor. Üstelik ani hava değişimleri, sıcak-soğuk arasındaki ayrımı zorlaştırarak vücudu savunmasız bırakabiliyor. Bu durumun önüne geçmekse doğru kıyafet seçiminden geçiyor. Anne adayları bahar aylarında tercihlerini vücuda nefes aldıran pamuklu giysilerden yana yapmalı, içinde rahat hareket edebildikleri bol kıyafetler giymelidir. Aynı zamanda iç çamaşırları da doğal ve esnek malzemelerden üretilmiş olmalıdır. Ani hava değişimlerinde vücudun dengesini optimum seviyede korumak içinse lahana tipi giyinilmeli, sıcaklık artıp azaldıkça kıyafetler de giyilip çıkarılabilmelidir.

ÖDEME KARŞI EN GÜÇLÜ SİLAHINIZ SU

Gebe bir kadının damarlarında dolaşan kan hacminin yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğu için bu sebeple oluşabilecek ödemi atmanın en etkili yolu bol su içmekten geçiyor. Bu anlamda hamileler, bahar aylarında en az 10 bardak su içmeli. Ödeme karşı su en büyük silahtır.

ÖDEMİ ENGELLEMEK İÇİN BACAKLAR YUKARI

Suyun yanı sıra ayakları yukarıda tutmak ve gün içinde bir sandalye ya da yastık yardımı ile ayakları havaya kaldırmak çok önemli. Aynı şekilde bacak bacak üstüne atmamak, akşam olabildiğince uzanarak dinlenmek de ödem atmak da hamilelere yardımcı olacaktır.