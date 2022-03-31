Astım ve KOAH hastalarına fırtına ve çöl tozlarına karşı uyarı

Özellikle yurdun Batı kesimlerinde daha etkili hissedilmesi beklenen çöl tozlarına kronik rahatsızlığı olanların daha duyarlı olmasını isteyen Dr. Eren, “Fırtına süresince astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin her zamankinden daha dikkatli olmalarını ve dışarı çıktıklarında mutlaka maske takmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı ‘Kuzey Afrika’dan gelecek çöl tozu’ fırtınasının bugün başlayıp etkisinin 3 gün devam edeceğini kaydeden Bodrum Acıbadem Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, “Ülkemizin özellikle Batı kesimlerini etkisi altına alması beklenen bu toz fırtınası nedeniyle başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları olan vatandaşlarımızın önümüzdeki 3 gün boyunca daha dikkatli olmalarını öneriyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıda fazla vakit geçirmesinler. Dışarı çıkanlar da mutlaka maskelerini taksınlar. Havada toz yoğunluğunda artış olması, özellikle astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalığı olan ve çeşitli nedenlerle solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileyebilir” diyerek dikkatli olunmasını istedi.