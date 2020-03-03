Argan yağının faydaları nelerdir? Argan yağı ne işe yarar?

Argan yağı, mineral, vitamin ve antioksidan açısından zengin bir kaynaktır. Saç nemlendirmek amacıyla uzun yıllardır kullanılan argan yağı, tıbbi uygulamaların yanında, mutfaklarda tercih edilebilir. Argan yağı, içerisindeki maddelerle vücuda birçok fayda sağlıyor. Argan yağının vücuda sağladığı faydalar ve daha fazlası şu şekildedir.

ARGAN YAĞI NEDİR?

Sıvı altın ismiyle bilinen bu ürün, Fas ülkesinde argan ağacı çekirdeklerinden alınarak kullanılır. E vitamini ve yağ asitleri bakımından çok zengin olan argan yağı, dünya genelinde pek çok alanda tercih edilebiliyor. Kozmetik alanından, tıbbi ilaç sektörüne uzanan farklı alanlarda kullanımı, argan yağının önemli bir hale gelmesini sağlıyor.

ARGAN YAĞININ FAYDALARI NELER?

Argan yağıyla ilgili en çok merak edilenlerin başında faydalarının ne olduğuyla ilgilidir. Dünyanın her yerinde kullanılan argan yağının vücut için çok sayıda faydası olduğunu söylemek mümkündür.

Kalp Dostudur

Argan yağı, yapılan bazı küçük çaplı araştırmalara göre kalp dostu özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Uzmanların belirttiklerine göre argan yağı, kandaki kötü kolesterolün dengelenmesine yardım eder.

Kan Şekerini Kontrol Eder

Vücut düzeyinde dengesizlikler olan kişilerde insülin üretimi fazla olur. Bu kişiler, toplumda şeker hastalığı olarak bilinen rahatsızlıktan sıkıntı çekerler. Argan yağı tüketiminde, insülin üretimi dengelenir ve kişinin şeker değerleri otomatik olarak düşüşe geçer.

Cildi Nemlendirir

İnsanların sıklıkla şikayetçi oldukları konuların başında ciltte yaşanan kuruluk durumudur. Cildin kuruması, erken yaşlanmaya neden olabildiği gibi pek çok sorunu da beraberinde meydana getirir. Cildi nemlendirici özellikleri olan argan yağının bu açıdan gençleştirici etkileri olduğunu söylemek mümkündür.

Kanseri Engeller

E vitami ve antioksidan açısından oldukça zengin olan argan yağı, vücutta kanserli hücrelerin oluşumunu engeller. Fazlalık olan toksinlerin dışarıya atılmasına yardım eder. Argan yağı, kanserli hücrelerle etkin şekilde savaşmaya yardımcı olur.

Çatlaklara Karşı Etkilidir

Argan yağı, vücutta meydana gelen çatlak oluşumdan en etkili tedavi yöntemlerinden birisidir. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan bu çatlakların tedavi edilmesinde kullanılabilir. Argan yağı, hassas bir cilde sahip olup, özellikle soğuk havalarda cildinde çatlaklar meydana gelen kişilerin tedavisinde de kullanılabilir. Hamilelikten sonra meydana gelen çatlakların önlenmesine yardımcı olur. Cildin daha esnek bir yapıya kavuşmasını sağlar.

Sindirimi Geliştirir

Argan yağının uzun yıllardır kullanılmasının önemli nedenlerinden birisi sindirimi geliştirici özelliğini bulunmasıdır. Midede yer alan suyun yükselmesini sağlamanın yanında, bağırsakların normal işlevlerini yerine getirebilmeleri için destek verir.

Karaciğer Dostudur

Karaciğer, vücutta en çok işlev gören ve çok gelişmiş olan organlardan birisidir. Karaciğerin doğru şekilde çalışma yapması, hayati bir öneme sahiptir. Argan yağı, karaciğerin doğru şekilde çalışmasına destek olur. Rahat çalışması için elverişli bir ortam sunar.

Yaraların Erken İyileşmesinde Kullanılır

Argan yağının bilinen ve sıklıkla tercih edilen özelliklerinden birisi, yaraları hızlı biçimde iyileştirici özelliklere sahip olmasıdır. Vücut üzerinde meydana gelen yaraların erken bir şekilde iyileştirilmesi isteniyorsa, uzman yardımına başvurularak argan yağı tüketilebilir.

Argan Yağı Ne İşe Yarar?

Argan yağı, son dönemlerde sıklıkla saç için tercih edilir. Saçın daha dinç görünmesini sağlamanın yanında, güçlendirici bir yapısı da bulunur. Saç tellerini güçlendirmenin yanında, kepeğin oluşumunu engellediği de söylenir. Ayrıca yüz bölgesinde sivilcelerin tedavi edilmesi amacıyla argan yağının kullanıldığı söylenebilir.

Argan Yağı Nasıl Kullanılır?

Argan yağı vücutta birden fazla alanda etkili olduğundan, kullanım şekilleri de birbirinden farklıdır. Yüz için argan yağı kullanımı, nem dengesini sağlar. Sivilceler mücadele eder. Yüzde kullanım için 2 damla argan yağının parmak uçlarına damlatılarak, masaj şeklinde uygulanması yeterli olur. Aynı şekilde saç ve topuklarda kullanıldığında, masaj şeklinde uygulanmalıdır.

Argan Yağı Alırken Dikkat Edilmeli

Argan yağına olan yoğun talepler, piyasada benzeri ve taklidi ürünlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kullanıcılar, argan yağı alıp faydalarını görmek isterlerken, taklitleri nedeniyle zarar görebiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek adına, güvenilir bir firmadan alışveriş yapmak şarttır. Argan yağı ve benzeri ürünler alırken, fiyattan daha çok güvenilirlik ön plana alınmalıdır.

- Güvenilir bir firma seçimi, argan yağı satım alımından mühimdir. Mümkün olduğunca, güvenilir firmaları seçmelisiniz. Eczanelerde bulabiliyorsanız, tercih edebilirsiniz.

- Argan yağını alırken dikkat etmeniz gereken diğer ayrıntı, ambalajının açık olmamasıdır.

Argan yağı kullanırken, yaşadığınız sorunlar için uzman hekiminize başvurmalısınız.