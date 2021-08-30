Als hastalığı nedir, neden olur? Als hastalığı ile karıştırılan hastalıklar nelerdir?

ALS hastalığı çok fazla bilinen bir hastalık değildir. Oldukça nadir olarak görülmekte olan nörolojik bir rahatsızlık olarak ifade edilebilir. Amyotrofik lateral skleroz olarak bilinmekte olan hastalık ALS olarak kısaltılmaktadır. Dünya genelinde ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) olarak bilinmekte olan hastalık, Motor Nöron Hastalığı olarak da bilinmektedir.

ALS HASTALIĞI NEDİR, NEDEN OLUR?

ALS hastalığı, kasları uyaran ve motor sinirlerinde oluşan hasar nedeniyle gelişmekte olan bir hastalıktır. Kendisini kas güçsüzlüğü ile göstermeye başlayan ciddi bir hastalık olarak bilinmektedir. ALS hastalığı bulaşıcı bir hastalık değildir. Dünyanın birçok yerinde ve birçok kişide görülme ihtimali olan bir hastalık olarak bilinmektedir. Amyotrofik lateral skleroz hastalığı genel olarak 55 yaşlarında görülmektedir. Ancak bazı durumlarda çok daha genç yaşlarda veya ileriki yaşlarda görülme imkanı da bulunmaktadır.

ALS hastalığının kesin olarak hangi sebeplerden kaynaklandığı bilinmemektedir. ALS hastalığının çevresel ve genetik faktörler nedeniyle görülme ihtimalinin de arttığı bilinmektedir. Sigara kullanımı ve kimyasal toksinlere maruz kalmak da ALS hastalığına sebebiyet verebilmektedir. Hastalığın erkeklerde görülmesi daha yüksek bir ihtimal olarak ifade edilebilir.

ALS HASTALIĞI İLE KARIŞTIRILAN HASTALIKLAR NELERDİR?

ALS hastalığı, beyin sapı ve omurilik adı verilen bölgelerdeki hücrelerin kaybından kaynaklı olan bir hastalık olarak bilinmektedir. ALS hastalığı başlarken ilk ortaya çıkan belirtiler genel olarak sinir sıkışması ile karıştırılabiliyor. ALS hastalığının ilerlemesinin önüne geçilebilmesi için doğru bir şekilde teşhis edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. ALS hastalığı aynı zamanda kas hastalıkları ile de sıklıkla karıştırılmakta olan bir hastalık olarak ifade edilebilir.

ALS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişinin kas hacminde belirli bir oranda kayıp olması, normal kas reflekslerinde yaşanan değişimler, kas tonusunda yaşanan artma, kas zayıflığı ve seğirme gibi problemler ALS hastalığının en yaygın belirtileri arasında bulunmaktadır.

ALS HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDİR?

ALS hastalığının günümüzde bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Kullanılan özel ilaçlar ile hastalığın etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır. Ancak kesin olarak sonuçlanmasını sağlayan bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Kullanılan ilaçlar ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılmak istenmektedir. Aynı zamanda hastanın rahat ettirilmesi de ilacın etkileri arasında bulunmaktadır.