ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) açıkladı! Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda 3. doz Pfizer/BioNTech aşısının etkinliği ile ilgili veriler takviye aşı dozlarının belirli aralıklarla yenilenmesinin gerekebileceğini gösteriyor. Peki, 3. doz BioNTech aşısının etkinliği kaç ay sürüyor? 3. doz BioNTech aşısı Omicron’dan koruyor mu? İşte detaylar…

3. DOZ BİONTECH AŞISI KAÇ AY KORUYOR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ülke çapında yaptığı bir araştırma, şiddetli Covid-19 hastalığına karşı bağışıklığın, bir mRNA aşısının (Pfizer/BioNTech veya Moderna) üçüncü dozunun alınmasından 4 ay sonra azalmaya başladığınını ortaya koydu. Üçüncü doz aşının şiddetli Covid-19 hastalığına karşı etkinliği bu süre içinde yüzde 78'e geriledi. Bilim insanları bu nedenle, takviye aşı dozlarının belirli aralıklarla yenilenmesinin gerekebileceğini açıkladı. NTV’nin haberine göre, Moderna veya Pfizer/BioNTech mRNA aşılarının üçüncü dozları tarafından sağlanan koruma hızla azalmaya başlıyor.

Bu çalışmaya kadar, özellikle ABD'de Delta veya Omicron baskın olduğu dönemlerde, üç dozun ardından korumanın dayanıklılığı hakkında çok az şey biliniyordu.

AŞIDA TAKVİYE DOZLARIN TEKRARLANMASI GEREKEBİLİR

Çalışmanın ortak yazarlarından Brian Dixon, "Güçlendirici aşı da dahil olmak üzere mRNA aşıları çok etkilidir ancak etkinlik zamanla azalır. Bulgularımız, özellikle yüksek risk altında bulunan kişiler için Covid-19'a karşı korumayı sürdürmek amacıyla ek dozların tekrar gerekli olabileceğini gösteriyor.” açıklamasını yaptı.

OMİCRON, AŞININ ETKİNLİĞİNİ DÜŞÜRDÜ MÜ?

Genel olarak çalışma, ikinci ve üçüncü doz mRNA aşısı olan bireylerin, hastaneye yatışlara (ağır hastalık) karşı, acil servis/acil bakım ziyaretlerine (hastaneye yatmayı gerektirmeyen semptomlar) göre daha fazla korumaya sahip olduğunu gösterdi. Omicron döneminde aşı etkinliği de genel olarak Delta dönemine göre daha düşüktü.

Diğer taraftan, acil servis/acil bakım ziyaretlerine karşı aşı etkinliği, üçüncü dozların alınmasından sonraki ilk iki ayda yüzde 97'den Delta'nın baskın olduğu dönemde (yaz/ilk sonbahar 2021) dört ay veya daha fazla bir sürede yüzde 89'a düştü.

Omicron'un baskın olduğu dönemde (sonbahar 2021/kış 2021-22), acil servis/acil bakım ziyaretlerine karşı aşı etkinliği, üçüncü dozdan sonraki ilk iki ayda yüzde 87 iken, üçüncü dozdan dört ayda yüzde 66'ya düştü.

HASTANEYE YATIŞA KARŞI KORUMA 4 AY SONRA YÜZDE 78'E DÜŞTÜ

Ayrıca, üçüncü dozdan sonra, Delta varyantı ile ilişkili hastaneye yatışa karşı koruma, iki ay içinde yüzde 96'dan dört ay veya daha uzun bir süre sonra yüzde 76'ya düştü. Omicron varyantı ile ilişkili hastaneye yatışlara karşı aşı etkinliği, ilk iki ayda yüzde 91 iken, dört ayda yüzde 78'e düştü.

Araştırmanın yazarlarından Shaun Grannis, şunları kaydetti:

"Bulgularımız, orta ila şiddetli Covid-19 hastalığını, özellikle daha önce sağlık sorunlaru olanlarda önlemek için üçüncü doz mRNA Covid-19 aşısı almanın önemini doğrulamaktadır.

MRNA aşılarının sağladığı bu koruma, üçüncü bir aşı dozunu takip eden aylarda azaldı. Bu nedenle, orta ila şiddetli Covid-19 hastalığına karşı korumayı sürdürmek için ek dozların daha fazla değerlendirilmesini destekliyoruz.”