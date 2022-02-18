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    Sağlık103 yaşında koronavirüsü yendi
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    103 yaşında koronavirüsü yendi

    Bursa'da, koronavirüse yakalanan Kıymet Gülbahar (103), 7 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

    18.02.2022 - 12:58 | | Hasan BOZBEY/BURSA (DHA)
    103 yaşında koronavirüsü yendi

    Kıymet Gülbahar, geçen hafta karın ağrısı şikayeti ile gittiği Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonucu koronavirüs olduğunu öğrendi. Tedavi altına alınan 8 çocuğu ve 135 torunu olan Kıymet Gülbahar, 7 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Covid-19 aşılarını zamanında yaptıran ve hastalık sürecini hafif atlatan Gülbahar, herkese aşı çağrısı yaptı.

    Çekirge Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kamuran Erkoç "Kıymet teyzeye yapılan testin pozitif çıkması üzerine, hastamıza akciğer tomografisini de çektirdik. Akciğer tomografisin de tutulumu olduğunu gördük ve 103 yaşında olduğu için kendisini evde değil; hastanede tedavi etme kararı aldık. Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırması tedavi sürecinde büyük avantaj sağladı. Bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdi" dedi. Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastaların yaşamlarını yitirdiğini hatırlatan Opr. Dr. Erkoç, "Kıymet teyze gibi zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız şifa ile taburcu olup, evlerine gidebiliyor. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve bizim burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda da bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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