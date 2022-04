Tarık Suresi, Mekke döneminde inmiş 17 ayetten oluşan bir suredir. Tarık Suresi adını ilk ayetteki et-Tarık kelimesinden alır.

TARIK SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Tarık Suresinin Arapça okunuşu:

Ves semai vet tarıki. Vema edrake met tarıku. Ennec müssakıbü. İn küllü nefsin lema aleyha hafizun. Fel yenzuril insanu mimme hulika. Hulika min main dafikın. Yahrucu min beynis sulbi vet teraibi. İnnehu ala recıhı lekadirun. Yevme tübles serairü. Fema lehu min kuvvetin vela nasırin. Ves semai zatirrecı. Vel ardı zatis sadı. İnnehu li kavlun faslün. Vema huve bil hezli. İnnehum yekiydune kyden. Ve ekiydu keyden. Femeh hililkafiriyne emhilhum rüveyden.

TARIK SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU:

Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık nedir sen ne bileceksin ki? O ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde herhangi bir koruyucu bulunmasın. Öyle ise insan neden yaratıldığına da bir baksın. Fışkırıp da çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel ve kaburga kemiğinin arasından çıkar. Şüphesiz ki Allah onu öldükten sonra bir daha diriltecek güce sahiptir. Bütün sırların yoklanacağı günü bir hatırla! O gün artık insanlar için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı vardır. Yağmurlu göğe and olsun. Yarık yarık çatlamış olan yere and olsun. Şüphesiz o Kur'an, hak ve batılı ayırt eden bir sözdür. O, boş bir söz değil. Şüphesiz onlar tuzak kurarlar ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcı olanlara mühlet ver ve onlara biraz da zaman tanı.

TARIK SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETİ

Tarık suresini ilaç içtikten sonra şifa için okumak gerektiği rivayet edilmiştir. Aynı zamanda cinlerin şerrinden de korunmak için mutlaka Tarık suresinin 3 kez okunması gerekmektedir. Tarık suresi sevgi için de okunabilen bir suredir. 21 kez Tarık suresini okuyan kişilerin hayırlı bir kısmet bulacaklarına inanılır. Aşık etme büyüsü gibi olan Tarık suresi sevgi için de oldukça etkili bir suredir.

TARIK SURESİ SIRASI

Mushaf sırasına göre 86. sure olan Tarık suresi iniş sırasına göre ise 36. suredir. Tarık suresi Beled suresinden sonra, Kamer suresinden de önce Mekke'de indirilmiş bir suredir. Sure adını ilk ayette yer alan ve yıldız anlamına gelen Tarık kelimesinden alır. Tarık suresinde insanın yaradılışı ve yaradılış hikayesi, yapıp ettiklerinin hepsinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilecek olması ve Kur'an-ı ciddiye alması gerektiği söylenmiştir. İnkarcıların er ya da geç işlerinin bozulacağı gibi konulara da Tarık suresinde yer verilmiştir.

TARIK SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Sünnet inancına göre Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir şekilde el sürmek caiz değildir. Bu nedenle Tarık suresi ya da başka bir sureyi de abdestsiz okumak caiz olmaz. Kısa bir sure olmasından dolayı kolay ezberlenen Tarık suresi fazileti de fazla olmasından dolayı gün içinde her zaman okunabilen bir suredir. Kısmet açılması, cinlerden korunmak ve şifa için Tarık suresinin okunması mümkündür. İlaç içtikten sonra Tarık suresinin okunması ilacın daha etkili olmasını ve daha hızlı bir şekilde şifa bulunmasını sağlar. Aynı zamanda hayırlı kısmet için de okunması tavsiye edilen bir suredir.