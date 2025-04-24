Gündem8 dekarda 140 bin tane ürettiler! Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor
HaberlerGündem Haberleri 8 dekarda 140 bin tane ürettiler! Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor
8 dekarda 140 bin tane ürettiler! Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesinde Aytaç ve Ahmet Ünlükoç adlı kardeşler 8 dekarlık alanda Sarıgöl ve çevresinde tercih edilen 10 çeşit üzüm çeşidinin çubuklarından yetiştirmeye başladı.