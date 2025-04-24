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Gündem8 dekarda 140 bin tane ürettiler! Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor
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8 dekarda 140 bin tane ürettiler! Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa Mahallesinde Aytaç ve Ahmet Ünlükoç adlı kardeşler 8 dekarlık alanda Sarıgöl ve çevresinde tercih edilen 10 çeşit üzüm çeşidinin çubuklarından yetiştirmeye başladı.

• 24 Nisan 2025 - 13:42 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 13:42 • Son Güncelleme:
18 dekarda 140 bin tane ürettiler Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki girişimci kardeş tarafından köklü ve tüplü bağ çubukları yetiştirilmeye başlandı.

28 dekarda 140 bin tane ürettiler Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

8 dekarlık alanda toplam 140 bin üzüm çubuğu yetiştiren kardeşler, ilçedeki önemli bir eksikliği giderdiklerini söyledi.

38 dekarda 140 bin tane ürettiler Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

Kardeşlerden Aytaç Ünlükoç, "Sarıgöl ve çevresinde her geçen yıl çeşitli üzüm yetiştirmekte ve dikimi yapılmakta."

48 dekarda 140 bin tane ürettiler Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

"Bu nedenle böyle bir girişim için kolları sıvadık."

58 dekarda 140 bin tane ürettiler Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

"8 dekarlık alanda 90 bini köklü, 50 bin adedi de serada tüplü olmak üzere toplam 140 bin adet 10 farklı üzüm çubuğu yetiştirmeye başladık." dedi.

68 dekarda 140 bin tane ürettiler Girişimci iki kardeş ilçeyi sırtladı: Eksik kalmadı, yurt içine dağıtım başlıyor

Sarıgöllüler de 10 çeşit üzüm çubuğunun ilçede yetiştirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi.