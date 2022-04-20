Ramazan ayında oruç tutan pek çok kişi, orucu bozan ve bozmayan durumlar konusunda sıklıkla araştırma yapıyor. Oruç, bazı özel durumlarda bozulup bozulmayacağı ile ilgili tereddütlere neden olabiliyor. Bu durumda Diyanet’in orç ile ilgili soruları da sıklıkla sorgulanıyor. Ramazan ayında en çok sorulan soruların başında da sigara ve sigara ile ilgili sorular geliyor. Peki, Sigara dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı gelmesi orucu bozar mı? Sigara, nargile dumanı orucu bozar mı? Oruçluyken sigara içilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

ORUÇLUYKEN SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet’in konu ile ilgili verdiği cevap şu şekilde:

“Orucun temel unsurunu; yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer."

SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutan bir kişiye, yanında sigara içen birinin sigara dumanı gelirse orucun bozulup bozulmayacağı merak ediliyor. Yolda yanınızdan sigara içen birinin geçmesi halinde bu kişinin dumanının oruçluyken size gelmesi durumunda tutulan orucun bozulup bozulmayacağı hususu sıklıkla kafa karışıklığına neden oluyor. Oruçlu bir kimsenin, bu örneklerde olduğu üzere sigara dumanına maruz kalması halinde orucu bozulmamaktadır. Ancak sigara içilen ortamda bilerek ve isteyerek kalmamak gerekmektedir.

ORUÇLU İKEN SİGARA İÇMEK KAZA GEREKTİRİR Mİ?

Oruçlu iken bilerek sigara içmek orucu bozmakta ve kaza gerektirmektedir. Sigara dumanına maruz kalınması durumunda ise oruç bozulmadığından kaza edilmesine gerek kalmamaktadır.