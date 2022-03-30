Sahur vakti gece saatlerine geldiği için çok ağır yemeklerin tercih edilmediği vakitlerden biri. İftar ile sahur arasındaki sürenin kısa olması da pek çok kişinin sahuru ihmal ettiği bilinniyor. Ancak uzmanlar gün boyu sürecek açlık saatlerini oruç tutan kişiyi bitkin düşürebileceği uyarısı yaparken sahurda da hafif yemekler tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki, sahurda ne yemeliyiz? Sahurda ne yapsam diyorsanız, işte sahurda yapılabilecek kolay tarifler…

SAHURDA NE TÜR YEMEKLER YENİLMELİDİR?

Özellikle yağsız ve tok tutan yiyecekler sahurda daha çok tercih edilmelidir. Ayrıca tuz tüketimi de sahurda az olmalıdır. Aksi halde sahurdan sonra iftara kadar geçen sürede çok fazla susayabilirsiniz.

SAHURDA YAPILABİLECEK KOLAY TARİFLER

Sahurda birçok farklı tarifi yapma şansınız bulunmaktadır. Çünkü her sahurda farklı bir tarif olması sizi mutlu edecektir. Bunun için daha pratik olan tariflerden yararlanıldığı görülmektedir. Başka bir deyişle sahurda daha kolay ve doyurucu yemekler tercih edilmektedir.

SAHURDA PRATİK YEMEKLER

PRATİK GÖZLEME

Malzemeler:

- 2 adet ev yapımı açık ekmek,

- 150 gram Hatay peyniri (Arzu edenler başka bir peynirde kullanabilir.),

- 7-8 dal maydanoz,

- 1 çay kaşığı tuz ve kırmızı toz biber.

Yapılışı

Öncelikle açık ekmekleri ikiye bölerek 4 parça elde edin. Bu arada peyniri bir kaba alın ve ince doğranmış olan maydanozları içerisine ekleyin. Tuz ve kırmızı toz biberi de ekleyin.

Açık ekmekleri açarak ortasına peynirli karışımı ekleyin ve karşılıklı kenarları kapatarak gözlemeleri elde edin. Tavayı ısıtarak arkalı önlü pişirin. Pişen gözlemeleri hafifçe tereyağı ile yağlayın. Afiyet olsun.

BULGURLU NOHUT KÖFTESİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı haşlanmış nohut,

- 2 çay bardağı ince bulgur,

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı,

- 1 tane orta boy yumurta,

- 2 çay kaşığı tuz,

- 1 çay kaşığı kimyon,

- 1 çay kaşığı toz biber,

- 4,5 yemek kaşığı un,

- 1 diş sarımsak.

Yapılışı:

Bulguru 2 su bardağı sıcak suyla ıslatın ve üzeri kapalı bir şekilde bekletin.

Nohutu, zeytinyağını, sarımsağı, yumurtayı ve baharatları rondodan iyice geçirin.

Rondodan geçen malzemeleri bulgurla karıştırın. Tuz ve un ekleyerek yoğurun. Elinizle parçalar kopartarak şekil vererek yuvarlayın. Bunları 25 dakika buzdolabında dinlendirin ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25-30 dakika kadar arkalı önlü şekilde pişirin. Afiyet olsun.

PEYNİRLİ BAZLAMA

Malzemeler:

- 100 gram süzme peynir,

- 1 çay kaşığı kuru nane,

- 1 adet salatalık,

- 1 adet bazlama.

Yapılışı:

Kuru nane ile peyniri bir kap içerisinde karıştırın. Daha sonra bazlamayı ikiye keserek peynirli karışımı içeriklerine sürün.

Salatalığı ince dilimler haline getirerek bazlamalar içerisine ekleyin. Afiyet olsun.

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER

- Yumurta

- Mevsim yeşillikleri

- Yoğurt

- Süt

- Tarçın

- Fındık ve badem

- Nohut

- Elma