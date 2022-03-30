Sahur, oruç tutacak kişilerin sabaha karşı bir zamanda yedikleri yemek anlamına gelmektedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) oruç tutmak isteyenlerin sahura kalkmalarını tavsiye etmektedir. Sahura kalkmak İslam dinine göre bereketi ve bolluğu arttırmaktadır.

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ YERİ NEDİR?

Hadislerde de belirtildiği gibi oruç tutmak için sahura kalkmak, sahuru geciktirmek sünnet olarak ifade edilmektedir. Sahur vakti seher vaktine yakın olduğu için sahura kalkan kişilerin ibadetle meşgul olacağından dolayı bu vaktin İslam dini için büyük bir önemi bulunmaktadır. İnsanların birçoğu bu vakitleri Allah'ı zikrederek ve istiğfarda bulunarak geçirmektedir.

SAHUR YEMEĞİ YEMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Oruç tutarken en fazla dikkat edilmesi gereken şey sağlıklı beslenme olmaktadır. Oruçlu bir kişi sahur ve iftar arasında bol su tüketmeli diğer günün orucuna hazırlık içinde sahura kalkması gerekmektedir. Sahura kalkarak vücudun ihtiyacı olan gıdaları yemek ve bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına destek olmak gerekmektedir. Sahurda yağlı olmayan sindirimi kolay ve doyurucu gıdalar tüketmeye dikkat edilmesi gerekir. Bu yüzden uzmanlar sahurda kahvaltı yapılmasını ya da çorba içilmesini tavsiye etmektedir.

Gün boyunca aç kalan vücut için enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı sahura kalkılması büyük önem arz eden bir durum olmaktadır. Sahura kalkmayan bir kişi gün içinde halsiz ve yorgun olabilmektedir. Aynı zamanda uzun süre aç kalmak baş dönmesi, mide bulantısı, baygınlık bibi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açmaktadır. Sahura kalkmak hem olası sağlık sorunlarını önlemek için faydalı olurken hem de sahura kalkan kişiler bu vakitleri ibadet ile değerlendirerek sevap kazanmaktadır.

SAHURUN ÖNEMİ

Sahur, imsak vaktinden önce yenen yemek anlamına gelmektedir. Sahura kalkmak sağlığa faydası oldukça faydalı olan bir eylem olmaktadır. Sahur sayesinde kişiler vücutlarının ihtiyaç duyduğu besinleri almakta ve gün içinde kendilerini daha zinde hissetmektedirler. Sahur oruç tutan Müslümanlara gün içinde ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağladığı için oruca dayanma gücü vermektedir. Sahurun maddi ve manevi olarak bereketlere vesile olarak insanın kendini iyi hissetmesini sağlayacağı belirtilmektedir. Gerek Ramazan ayında tutulan oruçlar için gerekse de nafile oruçlar için sahura kalkmak ve vücudun ihtiyacı olan gıda maddelerini almak gerekmektedir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?

Sahur oruç ibadeti için önemli bir zamanı ifade etmektedir. Oruç tutmayı isteyen kişiler sahura kalkarak hem kendileri için gerekli olan enerjiyi almakta hem de tutacağı oruca niyet etmektedir. Sahura kalkamadan da oruç tutmak mümkün olmaktadır. Ancak bu durum çeşitli sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilmektedir.