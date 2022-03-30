Davet sofralarına çokça yakışan hem göze hem damağa hitap eden revani tatlısı, hem az malzeme ile lezzeti hem de görsel olarak sunumu nedeniyle sıklıkla tercih edilen tatlılardan biri. Özellikle Ramazan’da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan revani tatlısının yapılışı merak ediliyor. Peki, Revani nasıl yapılır? Revani tatlısı malzemeleri neler? Revani tatlısının tarifi ve yapımı!

REVANİ TATLISI TARİFİ

Revani tatlısı tarifi için malzemeler şöyledir;

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı yoğurt

1 su barağı irmik

1 paket kabartma tozu ve vanilya

1 su bardağı un

Şerbeti;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Limon suyu

Revani tatlısı yapımı ilk olarak şerbetten başlar. Şerbet kaynatıldıktan sona bir müddet soğumaya alınır. Çünkü şerbet soğuk, tatlı sıcak olacak şekilde dökülür. Ardından yumurta ve şeker köpürene kadar çırpılır. Sıvıyağ ve yoğurtta eklenerek malzemelerin karışması sağlanır. İrmikte eklenerek kıvam alması sağlanır. Son olarak un ve diğer malzemeler eklenir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst kızarana dek pişirilir ve şerbeti çektikten sonra servis edilir.

EVDE KOLAY REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani, yapımı oldukça kolay olan bir tatlıdır. Tatlının ilk olarak şerbeti yapılarak soğumaya alınır. Çünkü şerbet soğuk tatlının keki sıcak olmalıdır. Şerbet öncesinde yapılıp soğuması sağlandıktan sonra kek malzemeleri güzelce harmanlanacak şekilde mikser yardımı ile çırpılır. Sonrasında borcam ya da tepsiye dökülür. Evinizde kolayca yapabileceğiniz revani tatlısını, arzunuza göre süsleyerek servis edebilirsiniz. Klasik bir kek yapımı aşamaları, revani tatlısının kekini yaparken de uygulanmaktadır.

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Revani, herkes tarafından bilinen bir şerbetli tatlıdır. Ancak günümüzde klasik revani çeşitlendirilerek farklı malzemeler ile zenginleştirilmektedir. Bu malzemelerden biride mavi haşhaştır. Görüntü açısından şık bir görüntü elde etmek için bu tarifi deneyebilirsiniz.

Haşhaşlı revani tarifi şu şekildedir;

4 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

1 su bardağı irmik

1/75 su bardağı mavi haşhaş

1 paket kabartma tozu ve vanilya

Aldığı kadar un

Şerbeti;

3 su bardağı toz şeker

3 buçuk su bardağı su

Limon

REVANİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Herkes tarafından sevilen bir tatlı olan revaniyi daha lezzetli hale getirmek için bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bu püf noktaların uygulanması ile revani tatlısı hem daha iyi pişerek hem de yumuşacık şerbetli bir tatlı olacaktır. Püf noktalar şöyledir;

Kek fırından çıkarılıp ilk sıcağı geçtikten sonra soğuk şerbet dökülür.

Şerbeti daha iyi çekmesi için şerbeti dökmeden önce keki dilimlemek gerekir.

Yumurtalar mutlaka oda sıcaklığında olmalı ve şeker ile köpük haline gelene dek çırpılmalıdır.