Mersin'in yöresel tatlılarından kerebiç, özellikle Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen geleneksel lezzetlerin başında geliyor. Üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak konularak tüketime sunulan kerebiç, sindirim sistemini yormayan hafifliği dolayısıyla ramazan ayının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZİ KEREBİÇ TATLISI TARİFİ

Ramazan ayında en sevilen ve en çok tüketilen tatlılardan birisi de kerebiç olarak bilinmektedir. Kerebiç Mersin'e özgü bir lezzettir. Sofralardaki yerini alan kerebiç yapımında bazı püf noktaları da bilmek gerekmektedir. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan kerebiç şu şekilde yapılmaktadır;

Malzemeler

100 gram margarin

2 yumurta

1 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı kadar pudra şekeri

Alabildiği kadar un

3 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kadar kabartma tozu

İç Harç

Ceviz ya da Antep fıstığı eklenebilir

Şeker

Tarçın

KEREBİÇ KÖPÜĞÜ NASIL YAPILIR?

İmkan olduğunda çöven otu kökü kaynatılarak suyu da mikser ile çırpılmalıdır. Bu şekilde köpük elde edilir. İmkan olmaz ise köpük krem şanti ile de yapılabilir.

KEREBİÇ TATLISI NASIL YAPILIR?

Kerebiç tatlısı yapılırken bazı detaylara dikkat edilmelidir. Özellikle önce karıştırma kabının içine margarin alınır. Margarinin de erimesi beklenir. Margarinin üzerine irmik ve kabartma tozu eklenir. Bu karışımın üstüne yumurta kırılır. Sıvı yağ eklenerek karıştırılır. Daha sonra ise pudra şekeri ilave edilir. Karışıma da alabildiği kadar un eklenir. Bu hamur ise kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırılır.

Kerebiçin iç harcı da isteğe bağlı değişebilir. Genellikle fıstıklar ve ceviz iyice ezilmelidir. Bu iç harca da tarçın ve toz şekerin ilave edilmesi sağlanır. Tatlının hamurları istenilen büyüklükte yuvarlak şekiller verilir. İç harç konulduktan sonra hamur dikkatli bir şekilde kapatılır. Yuvarlak ve ya içli köfte şeklinde şekillendirmeler yapılır. Şekillendirilen hamurlar önceden 180 derecelik ısıtılan fırına verilir. Fırından çıkarılan tatlılar soğuduktan sonra üzerine krem şantili köpük eklenir. Kerebiçlerin üzerine fıstık ve ya ceviz içi de dökülebilir.

KEREBİÇ TATLISI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kerebiç tatlısının lezzeti olması için bazı püf noktalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle de un kontrollü eklenir. Hamur kulak memesi kıvamına gelmelidir. Kerebiç tatlısı isteğe bağlı olarak yuvarlanmalıdır. Ayrıca içli köfte şeklinde şekillendirmeler de yapılmalıdır.

KEREBİÇ TATLISI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden birisi olan kerebiç herkes tarafından çok sevilir. mersin'e özgü olan bu lezzetin iç harcı isteğe bağlı olarak da değişebilir. Kerebiçin içerisine genellikle antep fıstığı ya da ceviz konulabilir. İç harca tarçın ve toz şeker eklenmesi tatlının lezzetini de arttıracaktır. Bu şekilde hazırlanan kerebiç üzerinde köpük ile servis edilir. Köpük ise kerebiç tatlısının ağırlığını alacaktır. Köpük istendiğinde krem şanti ile de hazırlanabilir. Servis de isteğe göre yapılabilir.