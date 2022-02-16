Ramazan'da sahur vakti ezan okunurken su içilir mi? İftarda ezan okunurken oruç açılır mı?

Pek çok insan sahurda ve iftarda zamanında su içme durumunu ezan sırasında gerçekleştirebilmektedir. Bu durumun orucu bozup bozmaya canını ya da kabul edilip edilmeyeceği tam olarak bilinmiyor. O yüzden hem iftarını gerçekleştirecek olan hem de sahura kalkacak olan vatandaşlar, bunun cevabını öğrenmeye çalışmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda her zaman olduğu gibi yine belirli bilgileri oruç tutacak kişiler için sunmuş durumda. Bu bilgileri alarak ve teyit ederek hem sahur hem de iftar vakti için ezanda içilip içilmediği öğrenebilirsiniz.

Ramazan'da Sahur Vakti Ezan Okunurken Su İçilir mi?

Ramazan ayında en çok cevabı aranan sorulardan biri olarak sahur vakti ezan okunurken su içilir mi öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise sahur vakti ezan okunurken su içilip içilmeyeceği noktasında bilgi vermiş durumda. Bu doğrultuda takvimlerde gösterilen imsak orucun başlama sürecini anlatmaktadır. İmsak vakti diğer yandan gecenin sona erdiği ve yatsı namazı vaktinden çıkarak sabah namazını geldiğini gösterir. Ezan ise bu doğrultuda imsak vaktinin başlaması ile okunur.

Bu sebepten dolayı ezanın başlaması ile beraber yeme ve içme kesilmelidir. Aksi takdirde tutulan orucun herhangi bir geçerliliği ve hakkı bulunmaz. Ancak ezan başladığı sırada rğer ağızda lokma var ise, bu lokmanın yutulmasında herhangi bir sakınca bulunmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında verilmiş olan bu bilgiler ışığı altında sahur vakti yeme ve içme dönemini ayarlayabilirsiniz. Ancak eğer elinizde bir bardak su var ise ezan esnasında bu suyu içiyorsanız bitirebilirsiniz. Bunda da herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İftarda Ezan Okunurken Oruç Açılır mı?

Merak edilen bir diğer konular arasında ise iftarda ezan okunurken oruç açılır mı sorusu geliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.’ zamanında herhangi bir saat yoktu. Ufka bakılır ve buna göre ufka bağlı olarak hareket edilirdi. Bu sebepten dolayı iftarda ezan okunurken oruç açılabilir. Ancak şunu unutmamak gerekir; herhangi bir mecburiyet ya da bir mazeret yok ise ezanın bitmesinin beklenmesi önemlidir. Yani bu insanın kendi bilinci altında hareket ederek bunun farkında olmasından kaynaklanır.

İftar saatine kadar orucunu en doğru şekilde tutmuş olan kişi, ezanın bitmesini de beklemelidir. Bu konuda eğer sağlık problemi ya da bu gibi farklı durumlar yok ise, ezan tamamlandıktan birkaç saniye sonra su içilebilir. Onun dışında ezan okunurken iftar açılmadan önce mutlaka beklenmelidir ve su içilmemelidir. Ramazan ayını mutlaka gerekli kurallara ve kaidelere göre ele almak, verilen saatlere uymak önemlidir. Eğer bu durum kişinin elinde ise ve bunu kontrol edebiliyorsa, ezanın bitmesini beklemek en doğru unsurdur.

Ancak bu konuda bazı zamanlar ezanın geç okunduğu olabiliyor. Böyle durumlarda vakte girilip girilmediğine bakılması gerekir. Bu sebepten dolayı vakte girdiğiniz zaman ezana bakmadan orucunuzu açabilirsiniz. Ancak yine de ezandan sonra su içmek her daim daha uygundur. Bu hem su içmek hem de yemeğe başlamak adına geçerliliğini korur. Zira bazı dönemler ezan geç başlasa bile bu çok büyük zaman aralığı oluşturmaz. O yüzden vakte girilse bile her ne kadar açılmasında bir sorun teşkil etmese de yine de ezanı beklemek en doğru seçenektir.