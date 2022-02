Ramazan'da mutlaka izlenmesi gereken dini filmler! İşte 2021 Ramazan için film önerileri!

Ramazan ayı, oruçla geçirilen, orucu ibadetle taçlandırılan huzur, bereket, şükrün bol olduğu yılın en önemli zaman dilimidir. Bu mübarek ayı ruhuna uygun yaşamak, ibadetleri eksiksiz yerine getirmek önemlidir. Özellikle televiyonda bu ayda yayınlanan sahur ve iftar programları da Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden. Dine dair konuların konuşulduğu, peygamberimizin hayatından kesitlerin anlatıldığı bu programların yanı sıra filmler de bu ayda sıkça yayınlanır. Özellikle iftar ile sahur saatleri arasının kısa olması nedeniyle uyumayıp sabahlamak isteyenler için Ramazan'ın manevi iklimine uygun ve İslam başta olmak üzere diğer dinleri de anlatan filmleri derledik. İşte Ramazan'da mutlaka izlenmesi gereken dini filmler ve 2021 Ramazan için film önerileri!

RAMAZAN FİLM ÖNERİLERİ

Ramazan ayı boyunca Hz. Muhammed'in hayatını ve peygamberliğini anlatan filmler izlenebilir. Bunun dışında İslam'ın doğuşu ve yayılışını konu edinen birçok film de izleme listesine eklenebilir.

RAMAZAN'DA İZLENECEK FİLMLER NELERDİR?

1- Mohammad: The Massenger of God / Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

İranlı yönetmen Majid Majid'inin senaryosunu yazıp yönettiği Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi, 2015 yılında gösterime girdi. Filmin ilk bir saatinde Hz. Muhammed'in doğumundan önce Mekke ve yakınlarında gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Toplam 162 dakika olan filmde peygamber efendimizin doğumu ve çocukluğu da ayrıntılı olarak beyaz perdeye taşınıyor.

2- The Message / Çağrı:

Lübnan, Libya ve Fas ortak yapımı olan Çağrı filmi, bu zamana kadar çekilmiş en yüksek bütçeli filmlerden biri. 1978 yılında çekilen filmin başrol oyuncuları arasında Anthony Quinn, Irene Papas ve Michael Forest yer alıyor. Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesi ve Mekkeli müşriklerle olan mücadelesini anlatan yapımın Imdb puanı 8.2

3- The Bible in the Begining:

Türkiye'deki sinemalarda Peygamberler Tarihi - Kısas-ı Enbiya ismiyle gösterime giren yapım, Ramazan ayında izlenebilecek filmler arasında yer alıyor. Film Hz. Adem'in yaratılışıyla başlıyor. Filmde anlatılan diğer peygamberler: Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. Nuh.

4- Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi

Mel Gibson'un yazıp yönettiği filmde Hz. İsa'nın son 24 saati detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Ramazan Ayında İzlenecek Filmler Listesi

1- Noah - Nuh: Büyük Tufan

2- Somuncu Baba: Aşkın Sırrı

3- Ben Hur

4- Minyeli Abdullah

5- Exodus: Tanrılar ve Krallar

6- İskilipli Atıf Hoca: Kelebekler Sonsuzdur

7- Karadeniz: Nuh Tufanı'nın Peşinde

8- On Emir:

9- Yahya Peygamber

10- Hz Muhammed: Son Peygamber

11- Bir Peygamberin Mirası

12- Hz. Süleyman ve Saba Melikesi