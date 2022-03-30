Trileçe tatlısı, tatlı çeşitleri arasında en sık araştırılan tatlılardan birisidir. Her mevsim sevilerek tüketilen trileçe özellikle Ramazan ayında daha çok tercih edilmektedir. Peki, Karamelli trileçe nasıl yapılır? Trileçe malzemeleri neler? İşte tarifi kolay trileçe yapılışı!

RAMAZANDA EN HAFİF LEZZET: TRİLEÇE TARİFİ

Trileçe tarifi için gerekli malzemeler şunlardır:

- 5 tane yumurta

- 1 paket şekerli vanilin

- 7 yemek kaşığı un

- 1 pket kabartma tozu

- 6 yemek kaşığı toz şeker

Şerbeti için gerekli malzemeler:

- 1 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı keçi sütü

- 2 su bardağı inek sütü

- 1 su bardağı manda sütü

Karameli için gerekli malzemeler:

- 1 paket krema

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 büyük çay bardağı toz şeker

TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

Trileçe tarifi ne kadar zor gözükse de aslında yapımı oldukça kolay tatlılar arasında yerini almaktadır. Gereken malzemeler eksiksiz olarak hazırlandıktan s0nra trileçe şu şekilde yapılabilir:

- Yumurta ve şeker bir kap içerisine konulmalıdır.

- Şekerler eriyene kadar çırpılmalıdır.

- Kabın içerisine un, kabartma tozu ve şekerli vanilin eklenmelidir.

- Burada tüm malzemeler alttan üst kısma doğru güzelce karıştırılmalıdır.

- Hazırlanan harç yağlanmış kaba dökülerek fırına verilmelidir.

- Kek tabanı 170 derecelik fırında yaklaşık 0 dakikada pişmektedir.

- 10 dakika sonrasında ise derece 150'ye indirilerek 0 dakika daha pişirilmelidir

- Kek piştikten sonra fırından çıkartılarak soğumaya bırakılmalıdır. Soğuduktan sonra ise kürdan yardımcı ile delikler açılmalıdır.

- Şerbet için ise tüm sütler bir tencereye alınmalıdır.

- Şeker eklendikten sonra eriyene kadar karıştırılmalıdır.

- Şeker eridikten sonra süt kaynayınca ocak kapatılmalıdır.

- Bu arada karamel için ayrı bir sos tenceresine şeker eklenmelidir.

- Üzerine tereyağı eklenmeli ve fokurdadıktan sor üzerine krema eklenmelidir.

- Karıştırıldıktan sonra soğumaya bırakılmalıdır.

- Ilık sütlü şerbet oda sıcaklığında soğumuş olan kek üzerine doülmelidir.

- Kek sütü çektikten sonra buzdolabına konulmalıdır.

- Ayrıca 1 paket krem şanti hazırlanmalıdır.

- Soğuyan kek üzerine ince bir tabaka halinde krem şanti sürülmelidir.

- Hazırlanan karamel krem şanti üzerine yayılmalıdır.

TRİLEÇE ÇEŞİTLERİ

Trileçe tarifinde başka malzemeler kullanılarak farklı çeşitler yapmak da mümkündür. Orijinalinde keçi, manda ve inek sütü kullanılmaktadır. Fakat bunun yerine 3 su bardağı inek sütü ve 1 su bardağı krema ile de bu tatlıyı yapabilmek mümkündür. Ayrıca karamelli, çikolatalı, çilekli ve limonlu trileçe çeşitleri de bulunmaktadır.

TRİLEÇE PÜF NOKTALARI

Trileçe tatlısında dikkat edilmesi gereken nokta toz halindeki malzemelerin elekten geçirilmesidir. Aksi halde kabaran hamur sönebilmektedir. Ev yapımı trileçe de dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise hamurun kıvamıdır. Hamurda kullanılan yumurtanın sarısı ve akı ayrılmalıdır.