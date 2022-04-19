En hafif sütlü Ramazan tatlısı muhallebi tarifi... Muhallebi nasıl yapılır?

Kadayıf, geçmiş yıllarda daha çok şerbetli olarak yapılan bir tatlıydı. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi ve geleneksel lezzetlerin farklı lezzetlerle buluşmasıyla, ortaya bambaşka tatlar çıkmıştır. Bunlardan biri de “Muhallebili Kadayıf” tatlısıdır. İşte kadayıfın çıtır çıtır lezzeti ve muhallebinin süt kokulu tadıyla, ortaya mükemmel bir lezzet çıkmıştır.

Muhallebili Kadayıf Tatlısı İçin Malzemeler:

250 veya 300 gr. kavrulmuş tel kadayıf,

6 yemek kaşığı toz şeker,

2 yemek kaşığı tereyağı,

1 su bardağı iri taneli ceviz içi.

Muhallebi İçin Malzemeler;

1 kilo süt,

3,5 yemek kaşığı un,

3 yemek kaşığı buğday nişastası,

1 su bardağı toz şeker,

Arzuya göre 1 veya 2 paket vanilya,

200 gr. sıvı krema.

Muhallebili Kadayıf Yapılışı:

Geniş teflon veya granit tavanın içine tereyağı konur ve eritilir. İçine kavrulmuş hazır kadayıflar ilave edilir ve 5 dakika kadar hafif ateşte çevrilir.

İçerisine şeker ilave edilir ve 2 dakika kadar karıştırılır. Ocağın ateşi kapatılır ve cevizler ilave edilerek iyice karıştırılır. Bir kenarda beklemeye alınır.

Muhallebi için tencereye süt konulur ve içine şeker, un ve nişasta ilave edilir.

Altı tutmaması ve topaklanmaması için, kaynayana kadar devamlı karıştırılır. 3 dakika daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılır ve 15 dakika kadar soğumaya bırakılır.

Soğuyan muhallebinin içine krema ve vanilya eklenir ve mikserle 5-6 dakika kadar çırpılır. İyice pürüzsüz bir görünüm elde edene kadar çırpmaya devam edilir.

Orta boy cam bir tepsinin içine kadayıfın yarısı dökülür ve tepsinin tabanına iyice yayılır. Üzerine muhallebi dökülür ve hiç boş yer kalmayacak şekilde yayılır. Kalan kadayıfları da muhallebinin üzerine dökülür ve her tarafına gelecek şekilde düzeltilir.

Oda ısısında 1 saat bekletildikten sonra, buzdolabına konarak soğutulduktan sonra yemeğe hazır hale gelir.

Muhallebi Nasıl Yapılır?

Muhallebi; süt, şeker, nişasta, un ve içine aroma vermek için damla sakızı veya vanilya katılarak yapılır. Damak zevkine göre içine tereyağı da eklenebilir. Pişirildikten sonra süslemek için üzerine fıstık içi veya toz vanilya serpilir.

Muhallebi Malzemeleri;

1 kilo süt,

2 yemek kaşığı un,

2 yemek kaşığı nişasta,

1,5 su bardağı şeker,

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı,

1 paket vanilya.

Muhallebinin Yapılışı:

Tencerenin içine süt dökülür ve şeker ilave edilerek karıştırmaya başlanır.

Un ve nişasta ilave edilerek tekrar karıştırılır ve kaynamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edilir.

2-3 dakika kadar kaynatıldıktan sonra içine tereyağı ve vanilya ilave edilir ve bir dakika kadar karıştırıldıktan sonra altı kapatılır.

Muhallebi, tatlı tabaklarına veya kup bardaklara paylaştırılır. Üzeri fıstık içi veya damla çikolata ile süslenir.

Muhallebi, 3-4 saat buzdolabında bekletildikten sonra servis edilir.







