Ramazan ayı TV programı! Ramazan ayında TV’de hangi programlar var, hangi hocalar Ramazan programı yapıyor? Televizyonda ramazan programları!

Ramazan ayı boyunca dini program dinlemek isteyenler kanallarda hangi programların olduğunu araştırıyor. Ulusal kanalların Ramazan ayı programları için tanıtımlar dönmeye başladı. Bu yıl da Ramazan ayında bazı ulusal kanallarda iftar programları yer alacak. İşte Ramazan ayı TV programı…

RAMAZAN AYI TV PROGRAMI

TRT 1’de Sahur ve İftar Programı

TRT 1 ekranlarında bu yıl Serdar Tuncer iftar programı ekranlara gelecek. İftarda saat 19.00’da Ramazan Sevinci programıyla izleyici karşısına çıkacak olan Serdar Tuncer yaklaşık 1 saat ekranda kalacak.

TRT 1’de Ramazan ayında ayrıca Hacı Bayramı Veli’nin hayatını anlatan Aşkın Yolculuğu Hacı Bayramı Veli dizisi her gün saat 15.40’ta ekranlara gelecek.

TRT 1 ekranlarında Ramazan Günlüğü programı ise hafta sonu ekranlara Bekir Köse’nin yorumuyla gelecek. Ramazan Günlüğü programının ardından da saat 03.20’’de Sahur Bereketi programı Serdar Tuncer’in sunumuyla ekranlara gelecek. Sahur Bereketi programının bitmesinin ardından da bu kez saat 05.20’de Kur’an-I Kerim Hatmi Şerif yani mukabele programı başlayacak.

Kanal D Ramazan Programı

Kanal D Ramazan ayında sahur yayınıyla ekranla gelecek. Kanal D ekranlarında Ramazan ayı boyunca her gün saat 02.30’da Mehmet Fatih Çıtlak hocanın sunumuyla “Mehmet Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti Programı” ekranda olacak. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Programı yaklaşık 2 saat boyunca devam edecek ve saat 04.45’te de Arda’nın Ramazan Mutfağı programı başlayacak. Kanal D ekranlarında iftar programı ise yayınlanmayacak.

Atv’de Sahur ve İftar Programı

ATV kanalında bu yıl da Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu hoca ekranlara gelecek. ATV Ana Haber’in bitmesinin hemen ardından saat 19.20’de Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru programı olacak. 19.50’de ise Nihat Hatipoğlu ile İftar programı ekrana gelecek. İki program yaklaşık olarak 1 saat sürecek.

Atv’de saat 02.45’te yine Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı izleyici karşısında olacak. Yaklaşık 2 saat boyunca Nihat Hatipoğlu ile sahur programı yayınlanacak.

A haberde Ramazan programı sahur vaktiyle izleyiciyle buluşacak. Saat 03.30’da Hikmet Öztürk ile sahur vakti programı 2 saat sürecek.

Star TV Ramazan Programı

Star TV’de ise sahur programı ekranlara gelecek. Sahurda saat 03.00’da Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi programı 2 saat sürecek ve İstanbul’da imsak vaktinin girmesiyle sona erecek.

Kanal 7’de Ramazan Programı

Kanal 7 Ramazan programı saat 18.50 de başlayacak. İftar programı Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan hoca ile yapılacak. Saat 21.30’da Hz. Yusuf adlı dizi ekranlara gelecek.

Kanal 7’de Ramazan programları saat 02.15’te sahur programıyla devam edecek. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programı Kanal 7 ekranlarında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak, program yaklaşık 3 saat boyunca devam edecek. Sahur programının sona ermesiyle birlikte Mukabele programı başlayacak. Mukabele programında her gün Kur’an-ı Kerim’den 20 sayfa okunarak 30 günde tamamlanacak.

FOX TV Ramazan ayı programı

Fox TV kanalında bu yıl da Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri ekranlara gelecek. Ramazan ayı boyunca her gün saat 02.45’te başlayacak Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri yaklaşık 2 saat devam edecek. FOX TV’de iftar programı yapılmayacak.

Diyanet TV İftar ve Sahur Programı

Diyanet TV’de Ramazan ayının her saati Ramazan ayının bereketi yansıyacak.

Mukabele programı her gün saat 15.00’da ekrana gelecek. Saat 06.00’da da yeniden diyanet TV’de mukabele programı ile Kur’an-ı Kerim hatmini gerçekleştirebilecek.