Ä°stanbul iftar saati kaçta, sahura kaçta kalkacaÄŸÄ±z? Ä°stanbul'da imsak ve sahur vakti ne zaman?

Ä°stanbulÂ iftarÂ vakti ne zaman, sahura ne zaman kalkÄ±lacak? sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± merak ediliyor. DiyanetÂ RamazanÂ imsakiyesi 2022 takvimine gÃ¶re iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayÄ± 2 Nisan 2022 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Ä°ÅŸte Ä°stanbul iftar ve sahur vakti ne zaman? 2022 Ä°stanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? sorularÄ±nÄ±n yanÄ±tÄ±na haberimizden ulaÅŸabilirsiniz...

Ä°STANBUL Ä°FTAR SAATÄ° NE ZAMAN?

Ä°stanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 19:36'de olurken, son iftar 1 MayÄ±s'ta saat 20.07'de yapÄ±lacak. Ä°lk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gÃ¼nÃ¼nde saat 04.17'de olacak.

Ä°STANBUL RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2022





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