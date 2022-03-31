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    Ramazan HaberleriÄ°stanbul iftar saati kaçta, sahura kaçta kalkacaÄŸÄ±z? Ä°stanbul'da imsak ve sahur vakti ne zaman?
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Ä°stanbul iftar saati kaçta, sahura kaçta kalkacaÄŸÄ±z? Ä°stanbul'da imsak ve sahur vakti ne zaman?
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    Ä°stanbul iftar saati kaçta, sahura kaçta kalkacaÄŸÄ±z? Ä°stanbul'da imsak ve sahur vakti ne zaman?

    Ä°stanbul iftar ve sahur vakti merak ediliyor. Ä°stanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? sorusuna yanÄ±t aranÄ±yor. Ramazan ayÄ± iÃ§i geri sayÄ±m sÃ¼rerken, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iftar, imsak ve sahur saatlerini yayÄ±mladÄ±. Peki Ä°stanbulâ€™da iftar vakti ne zaman? Ä°stanbul iftar, imsak ve sahur vakti ve saatleriâ€¦

    31.03.2022 - 16:51 |
    Ä°stanbul iftar saati kaçta, sahura kaçta kalkacaÄŸÄ±z? Ä°stanbul'da imsak ve sahur vakti ne zaman?

    Ä°stanbulÂ iftarÂ vakti ne zaman, sahura ne zaman kalkÄ±lacak? sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ± merak ediliyor. DiyanetÂ RamazanÂ imsakiyesi 2022 takvimine gÃ¶re iftar ve sahur saatleri belli oldu. Ramazan ayÄ± 2 Nisan 2022 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor. Ä°ÅŸte Ä°stanbul iftar ve sahur vakti ne zaman? 2022 Ä°stanbul iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? sorularÄ±nÄ±n yanÄ±tÄ±na haberimizden ulaÅŸabilirsiniz...

    Ä°STANBUL Ä°FTAR SAATÄ° NE ZAMAN?

    Ä°stanbul'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 19:36'de olurken, son iftar 1 MayÄ±s'ta saat 20.07'de yapÄ±lacak. Ä°lk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gÃ¼nÃ¼nde saat 04.17'de olacak.

    Ä°STANBUL RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ° 2022

    Ä°stanbul iftar saati kaÃ§ta, sahura kaÃ§ta kalkacaÄŸÄ±z Ä°stanbulda imsak ve sahur vakti ne zaman

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    Ä°stanbul iftar saati kaÃ§ta, sahura kaÃ§ta kalkacaÄŸÄ±z Ä°stanbulda imsak ve sahur vakti ne zaman

    Â Ä°L Ä°L Ä°MSAKÄ°YE SAATLERÄ°

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